Turcul acuzat de atacul din Centrul Vechi luptă să nu fie extrădat în Turcia

Bărbatul de origine turcă acuzat că a plănuit un atac armat în Centrul Vechi al Capitalei este căutat și de autoritățile din țara sa natală, care cer extrădarea lui. Acesta se opune vehement plecării din România, invocând teama că va fi torturat în închisorile turcești.

Considerat extrem de periculos la nici 30 de ani, Karataay Idris este vizat de o cerere oficială de extrădare din partea Turciei pentru a ispăși mai multe condamnări definitive. Potrivit Stirileprotv, procurorii români îl acuză că, în august 2025, ar fi comandat două asasinate cu o armă de foc pe care i-ar fi pus-o la dispoziție unui conațional.

Acuzații de omor la comandă în București

Anchetatorii susțin că atacul de la o terasă din Centrul Vechi, care a vizat agenți de pază și alte persoane, a fost surprins de camerele de supraveghere. Conform Parchetului Capitalei, o primă tentativă de asasinat ar fi avut loc cu câteva săptămâni înainte, în apropiere de Piața Universității. În Turcia, bărbatul are deja condamnări definitive pentru fapte diverse, inclusiv jaf și furt, motive pentru care autoritățile de la Istanbul insistă pentru predarea sa.

Apărarea invocă tortura și un alt vinovat

Avocatul lui Karataay Idris, Tudor Adrian Stoica, susține că clientul său este nevinovat. Apărarea afirmă că atacurile armate din România ar fi fost, de fapt, comandate de un alt cetățean turc stabilit în Germania. Același individ este indicat de Karataay ca fiind responsabil și pentru multe dintre condamnările pe care le-a primit la Istanbul. Principalul argument împotriva extrădării este riscul tratamentelor inumane. „Organizațiile internaționale au constatat că în Turcia sunt torturi, sunt chinuiți inculpații și arestații ca să spună o anumită declarație, care uneori se întâmplă să nu fie conformă cu realitatea”, a declarat avocatul.

Cursa contracronometru pentru justiția din Turcia

Deocamdată, judecătorii români îl mențin pe Karataay Idris în arest preventiv, mai ales că acesta are un istoric de evadare. Acum opt ani, pe când era arestat, a reușit să fugă din Turcia. Autoritățile turce sunt presate de timp, existând riscul ca faptele pentru care este condamnat să se prescrie. Într-o comunicare oficială, justiția de la Ankara a avertizat asupra acestei posibilități. „Autoritățile judiciare din Turcia dau de înțeles că nu pot aștepta la infinit extrădarea temutului interlop, câtă vreme, deși are de ispășit o condamnare definitivă de 10 ani și zece luni de detenție, riscul prescripției este inevitabil. De altfel, într-o adresă oficială, Curtea de Apel București a fost avertizată că în doar doi ani și jumătate urmăritul internațional va scăpa de riscul de a mai fi închis într-o închisoare din țara sa natală”, a transmis un corespondent Știrile PRO TV. Karataay Idris ar putea fi extrădat doar după finalizarea procesului de la București. Dacă va fi condamnat în România pentru instigare la tentativă de omor și uz de armă fără drept, el va trebui mai întâi să își ispășească pedeapsa aici.