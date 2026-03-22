Când SpaceX, compania lui Elon Musk, a oprit accesul forțelor ruse la rețeaua de internet prin satelit Starlink, o fereastră de oportunitate s-a deschis imediat pentru trupele ucrainene. Profitând de haosul creat în comunicațiile inamicului, acestea au lansat o ofensivă accelerată în sud și au recucerit aproximativ 388 de kilometri pătrați de teritoriu, marcând prima lună din 2023 încoace în care Ucraina a recuperat mai mult teren decât a pierdut.

Haos în comunicațiile rusești

Privați brusc de vizibilitate în timp real asupra frontului, comandanții ruși s-au trezit operând orbește. Fluxurile video live de la drone au dispărut. Iar comunicațiile cu unitățile din teren au devenit un coșmar. Pe teren, soldații ucraineni au observat imediat diferența.

Deși nu a fost singurul factor, întreruperea s-a dovedit hotărâtoare. „A venit într-un moment critic”, a spus un soldat cunoscut sub indicativul Konosh, din Unitatea de Forțe Speciale Timur. „Fără Starlink, au fost practic împinși înapoi la comunicațiile din timpul Războiul Rece.”

Până la urmă, cum stăteau lucrurile înainte? Oleksiy Serdiuk, comandantul unității Brotherhood, explică: „Înainte, dacă inamicul observa grupul nostru, chiar și un singur soldat, nu îl lăsau să scape. Lansau toate armele asupra lui.”

Oportunitate exploatată la maximum

Întreruperea a creat întârzieri fatale pentru ruși. Serdiuk a relatat un incident din februarie, când un grup de soldați ucraineni a fost descoperit într-o casă. Deși două drone au lovit clădirea, nu a urmat niciun alt atac imediat, pentru că informația nu a mai putut fi transmisă rapid piloților de drone. „Acea pauză între detectarea țintei și reacție a devenit critică pentru ei”, a subliniat el. Pauza le-a permis soldaților să se mute.

Dar asta nu e tot. Unitățile ruse au fost forțate să revină la comunicații radio, mult mai puțin sigure. Iar ucrainenii ascultau. „Am început să auzim instrucțiuni directe în traficul radio”, a spus un specialist în interceptări din unitatea Timur. „Unde ar trebui să se deplaseze unitățile, în ce localități urmau să intre, ce rute să folosească… Uneori le auzeam cu o zi în avans.”

Profitând de situație, forțele ucrainene au intensificat operațiunile, trimițând grupuri mici de asalt în spatele liniilor pentru a crea impresia unei străpungeri majore. „Ne-a oferit un avantaj real – am putut exploata slăbiciunile într-un moment în care sistemul lor de control era destabilizat”, a confirmat un comandant de companie, cunoscut ca „Luna”. „În comunicațiile interceptate, auzeam apeluri de abandonare a pozițiilor, pentru că ei aveau impresia că forțele noastre au străpuns deja frontul.”

Controlul digital s-a prăbușit

Pierderea Starlink nu a afectat doar viteza de reacție, ci întreaga structură de comandă. Unitățile care funcționau sub o supraveghere digitală strictă au fost brusc izolate. „Cu Starlink, controlau strict unitățile”, a spus un ofițer din Corpul Voluntarilor Ruși, cu indicativul „Sever”.

El a adăugat un detaliu incredibil: soldații ruși capturați au declarat că primeau dispozitive Starlink și erau obligați să trimită dovezi video ale poziției lor pentru a confirma că sunt pe front și nu au dezertat. V-ați fi gândit la un asemenea nivel de micro-management?

„Acest nivel de control a dispărut. Fără Starlink, acei soldați sunt izolați. Nu știu ce se întâmplă în afara caselor în care se ascund.”

Confuzia a fost maximă în primele zile, când trupele rusești (luate complet prin surprindere) au încercat în mod repetat să repornească terminalele, expunându-și astfel pozițiile și devenind ținte facile pentru ucraineni.

Rușii caută alternative, dar cu succes limitat

E drept că avantajul s-ar putea dovedi temporar. Forțele ruse au început să se adapteze, instalând cabluri de comunicație și experimentând cu rețele wireless cu rază scurtă sau servicii alternative de satelit din Rusia și China. Dar nu-i chiar așa simplu.

Aceste soluții nu au reușit încă să înlocuiască eficiența Starlink. Estimările ucrainene sugerează că nivelul de coordonare al forțelor ruse a revenit la doar 60% din performanța anterioară. „Forțele ruse încearcă să se adapteze folosind rețele mesh și modemuri, dar Starlink era o soluție ieftină și eficientă”, a explicat Michael Kofman, cercetător la Carnegie Endowment for International Peace.

Problemele sunt agravate și de tensiuni interne. Kremlinul a interzis folosirea aplicației Telegram de către trupe în favoarea unui sistem controlat de stat, numit Max, însă comandanții militari sunt reticenți, temându-se de supravegherea serviciilor de securitate. Acest conflict intern ar putea complica și mai mult coordonarea. „Armata nu se va opri pur și simplu dacă Telegram este blocat, dar vor apărea probleme”, a spus Serhiy Beskrestnov, consilier al ministrului ucrainean al apărării. „Vor apărea dificultăți în coordonarea între grupuri și în desfășurarea operațiunilor la nivelurile tactice inferioare – pluton, companie, batalion.”