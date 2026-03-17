Ucraina a acceptat oferta Uniunii Europene de asistență tehnică și sprijin financiar pentru repararea oleoductului Drujba, necesar pentru livrările de țiței către Ungaria și Slovacia. Anunțul a fost făcut marți de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și vine într-un moment de tensiune maximă, după ce Ungaria a blocat un credit european de 90 de miliarde de euro destinat Kievului.

Șantajul Budapestei: 90 de miliarde de euro contra petrol

Ungaria a anunțat luni că va continua să blocheze nu doar creditul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, ci și un nou pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei. Condiția pusă de Budapesta este una singură: reluarea fluxului de petrol prin conducta Drujba. Livrările au fost întrerupte încă de la sfârșitul lunii ianuarie.

Aici, însă, versiunile diferă fundamental. Kievul susține că oleoductul a fost avariat de bombardamentele rusești în vestul Ucrainei. În schimb, Budapesta și Bratislava îi acuză pe ucraineni că ar prelungi intenționat întreruperea.

Răspunsul lui Zelenski

Într-o scrisoare trimisă liderilor UE, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a oferit detalii despre stadiul lucrărilor. El a afirmat că reparațiile la conductă sunt aproape încheiate. Numai că stația de pompare ar trebui să fie refăcută în circa o lună și jumătate, dar cu o condiție esențială: „în absenţa altor atacuri din partea Rusiei”.

Dar v-ați întrebat ce spune despre acuzațiile că Ucraina ar bloca intenționat transportul? Zelenski le respinge categoric în scrisoarea adresată lui Costa și președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, catalogându-le drept „nefondate”.

Acuzații grave, respinse la fel de ferm.

UE cere respectarea contractelor

Cei doi lideri europeni i-au replicat președintelui ucrainean printr-o altă scrisoare. În document (o mișcare diplomatică atent calculată), aceștia subliniază importanța transferului de țiței prin Ucraina pentru stabilitatea pieței energetice a blocului comunitar. Până la urmă, lucrurile sunt destul de clare.

Iar pe lângă asta, i-au adus aminte Kievului că reluarea fluxului ar fi în conformitate cu obligațiile contractuale ale Ucrainei. Dincolo de acest conflict punctual, Costa și von der Leyen și-au reafirmat angajamentul strategic. Ei au menționat că sistarea treptată a importurilor de petrol din Rusia continuă, întreruperea completă fiind programată cel mai târziu la sfârșitul anului viitor.