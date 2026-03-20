Ucraina instalează 4.000 de kilometri de plase anti-dronă deasupra orașelor

Orașul Izium, din estul Ucrainei, a fost acoperit aproape în totalitate cu plase anti-dronă, o soluție disperată pentru a proteja civilii și militarii de atacurile tot mai frecvente. Guvernul ucrainean plănuiește instalarea a nu mai puțin de 4.000 de kilometri de astfel de plase la nivel național până la sfârșitul anului 2026.

Tuneluri de nylon contra „zonelor morții”

Autoritățile de la Kiev au recurs la această metodă simplă pentru a contracara una dintre cele mai letale arme ale războiului modern. Dronele FPV (o armă controlată de la distanță și greu de bruiat) sunt responsabile pentru până la 80% dintre pierderile înregistrate pe linia frontului, transformând suprafețe întinse în adevărate „zone ale morții”.

Soluția e simplă, e drept.

Plasele din nylon, montate deasupra străzilor și drumurilor, creează tuneluri de protecție. Acestea împiedică dronele să-și atingă țintele, pentru că elicele lor se încurcă pur și simplu în material. Recent, într-o altă zonă de front, o dronă a lovit un autobuz cu mineri, omorând 12 persoane. Ca măsură de precauție, și drumul principal din Izium este acum acoperit cu plase.

Frica se simte pe străzi

Dar dincolo de protecția fizică, impactul psihologic este imens. Localnicii privesc aceste măsuri cu teamă. Apariția plaselor este un semn clar că frontul se apropie din nou de oraș, care a fost deja ocupat de trupele ruse în 2022, o perioadă în care sute de civili și-au pierdut viața. V-ați gândit vreodată cum e să trăiești sub un tavan de plasă, știind de ce e acolo?

Sophia Verbytska, o baristă de 19 ani, surprinde perfect starea de spirit. „Înainte nu existau. Acum ne dau un sentiment de nesiguranță, pentru că înseamnă că frontul se apropie.”

Și totuși, viața de zi cu zi continuă. Cafenelele sunt deschise, iar oamenii încearcă să-și păstreze o brumă de normalitate. Până la urmă, cum spun chiar localnicii, „plasele ne protejează, dar ne și amintesc cât de aproape este pericolul”.

Un cer tot mai nesigur

La marginea orașului, medicul Oleksiy Mykoliuk tratează soldați răniți și confirmă că plasele pot salva vieți. Perspectiva lui este însă una sumbră și directă, fără ocolișuri.

El lansează un avertisment care lasă loc de puține interpretări: „Nu știm cât timp cerul va mai fi sigur”.