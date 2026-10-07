În sistem real, cheltuielile eligibile pentru activitatea unui PFA reduc venitul net dacă sunt plătite în cursul anului fiscal. La normă de venit, cheltuiala efectivă nu reduce impozitul.

Informațiile au fost relatate de contapp.ro. Decizia de cumpărare presupune verificarea regimului fiscal, a documentelor achiziției și a încadrării echipamentului. Plata și punerea în funcțiune au roluri diferite: prima contează pentru cheltuielile deductibile ale anului, iar a doua stabilește începutul amortizării.

Regimul de impunere stabilește dacă achiziția reduce baza de calcul

În sistem real, venitul net se determină din venitul brut încasat, din care se scad cheltuielile deductibile plătite în cursul anului fiscal. Echipamentele și software-ul necesare activității pot intra în categoria cheltuielilor eligibile, cu respectarea regulilor de deducere și de amortizare.

La normă de venit, impozitul de 10% se aplică normei stabilite pentru activitate, eventual corectate potrivit criteriilor aplicabile. Cheltuielile reale nu micșorează această bază, iar contribuțiile sociale nu se scad din normă la calculul impozitului. Pentru mai multe activități autorizate se iau în calcul normele cumulate.

Regimul aplicabil în 2026 depinde și de încasările din anul precedent. Depășirea în 2025 a unui venit brut anual de 25.000 euro impune determinarea venitului net în sistem real din anul următor. La cursul mediu anual de 5,0415 lei/euro, plafonul indicat pentru verificare este de aproximativ 126.038 lei.

Încadrarea se verifică prin însumarea încasărilor din Registrul-jurnal de încasări și plăți pentru 2025. Încasările în valută se înregistrează prin conversie la cursul din ziua fiecărei încasări; cursul mediu anual servește la transformarea plafonului exprimat în euro.

Valoarea și utilizarea echipamentului decid cum se deduce costul

Încadrarea fiscală a echipamentului stabilește regulile de deducere aplicabile costului său.

Încadrarea ca mijloc fix amortizabil presupune îndeplinirea cumulativă a condițiilor din articolul 28 al Codului fiscal:

Echipamentul este utilizat în scop economic.

Valoarea de intrare este egală cu sau mai mare de 5.000 lei.

Durata de utilizare este mai mare de un an.

Pentru echipamentele folosite în activitate, deducerea cheltuielii depinde de încadrarea fiscală a acestora. Factura, documentul de plată și celelalte documente justificative trebuie păstrate, iar operațiunea trebuie înregistrată în evidența activității.

Costul unui mijloc fix se recuperează fiscal prin amortizare, adică prin deduceri repartizate în timp. Regula începerii din luna următoare punerii în funcțiune face ca simpla cumpărare la sfârșitul anului să nu genereze o rată de amortizare deductibilă în acel an.

Cheltuiala deductibilă influențează și încadrarea la contribuții

După stabilirea venitului net, în sistem real se scad separat pierderile reportate și contribuțiile sociale deductibile. Rezultatul este venitul impozabil, căruia i se aplică impozitul de 10%. Valoarea achiziției deductibile reduce baza de calcul, fără să reprezinte o sumă recuperată integral din impozit.

Pentru contribuțiile aferente anului 2026 se folosește salariul minim brut de 4.050 lei, în vigoare la 1 ianuarie. Modificările salariului minim din cursul anului nu schimbă acest reper. Pragurile pentru pensie și minimul pentru sănătate rămân la nivelurile din 2025.

Contribuția de asigurări sociale (CAS), pentru pensie, are cota de 25%, aplicată unei baze alese de contribuabil. Obligația minimă depinde de venitul anual cumulat relevant:

Sub 48.600 lei, echivalentul a 12 salarii minime, CAS nu este obligatorie; plata poate fi aleasă opțional.

De la 48.600 lei și sub 97.200 lei, baza aleasă nu poate fi mai mică de 12 salarii minime, ceea ce înseamnă CAS de cel puțin 12.150 lei.

De la 97.200 lei, echivalentul a 24 de salarii minime, baza minimă crește la acest nivel, iar CAS este de cel puțin 24.300 lei.

Pentru venit net sub 12 salarii minime, contribuabilul poate opta pentru plata CAS de cel puțin 12.150 lei. Opțiunea se declară prin Declarația Unică, iar contribuția se plătește până la 25 mai 2027.

O cheltuială deductibilă poate schimba încadrarea la aceste praguri, în funcție de venitul net rezultat. Cota pentru pensie nu se aplică automat întregului venit net: la un venit de 77.892 lei, contribuția calculată la baza minimă este de 12.150 lei.

Pensionarii sunt exceptați de la CAS pentru activitățile independente. Sunt exceptate și persoanele asigurate în sisteme proprii, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii. Calitatea de salariat nu elimină CAS pentru venitul din PFA care atinge pragul, iar salariul nu se adaugă acestui venit pentru încadrare.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) este de 10% din venitul net, în limita unei baze de 291.600 lei, echivalentul a 72 de salarii minime. Contribuția maximă ajunge la 29.160 lei în 2026, față de 24.300 lei, corespunzătoare plafonului de 60 de salarii, în 2025.

Pentru un venit net pozitiv sub 24.300 lei, contribuția minimă este, de regulă, 2.430 lei. Reducerea venitului printr-o achiziție deductibilă nu elimină această obligație minimă atunci când nu se aplică excepțiile.

Pensionarii datorează contribuția la venitul net realizat, fără completarea până la minim. Același tratament se aplică salariaților care îndeplinesc condiția contribuției aferente unui nivel de cel puțin șase salarii minime și persoanelor cu alte venituri pentru care s-a plătit CASS la nivelul cerut.

La venit net zero sau pierdere nu se datorează obligatoriu CAS, CASS ori impozit pe venit. Asigurarea opțională la sănătate se poate face la nivelul a șase salarii minime. Pierderea fiscală se reportează și se compensează din veniturile nete ale anilor următori, potrivit regulilor aplicabile.

Persoanele care desfășoară activități independente pot opta pentru asigurarea pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, cu o cotă de 1%, pe baza unui contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Stagiul minim de asigurare este de 6 luni în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Exemplul de 15.000 lei arată limita deducerii CASS

Un calcul orientativ pentru un medic care desfășoară o profesie liberală în sistem real, cu venit net anual de 15.000 lei, arată de ce contribuția plătită și contribuția deductibilă pot fi diferite. La acest venit, CAS nu este obligatorie.

Dacă persoana nu beneficiază de excepția de la minimul pentru sănătate, datorează CASS de 2.430 lei. La calculul impozitului se deduc însă numai 1.500 lei, reprezentând 10% din venitul net. Diferența de 930 lei este nedeductibilă.

Venitul impozabil este astfel 15.000 minus 1.500, adică 13.500 lei. Impozitul de 10% înseamnă 1.350 lei, iar obligațiile totale ajung la 3.780 lei.

Pentru aceeași activitate și același venit, dacă titularul beneficiază de excepție, CASS datorată și deductibilă este de 1.500 lei. Impozitul rămâne identic, iar totalul de plată este de 2.850 lei. Diferența dintre cele două situații provine exclusiv din contribuția minimă la sănătate.

Evidența fiscală separă achiziția de contribuțiile plătite pentru anul trecut

Contribuțiile achitate în 2026 pentru obligațiile aferente anului 2025 se înscriu în Registrul-jurnal de încasări și plăți. Ele nu se înregistrează drept cheltuieli deductibile care reduc venitul net și încadrarea în plafoane.

Deducerea contribuțiilor se face separat, la determinarea venitului impozabil, prin secțiunea 1.4 din Declarația Unică. Se ia în calcul contribuția datorată pentru anul respectiv, nu suma achitată în cursul acelui an.

Din 2024, veniturile din activități independente se tratează separat de celelalte categorii pentru CASS. Chiriile, dividendele, dobânzile, câștigurile din investiții, criptomonedele, agricultura și alte surse au propriul calcul cumulat, raportat la pragurile de șase, 12 și 24 de salarii minime. Salariile și pensiile nu intră în această cumulare.

Registrul de Evidență Fiscală trebuie completat înainte de depunerea declarației, deoarece pe baza sa se determină venitul net. Încasările și plățile se țin cronologic, împreună cu facturile, chitanțele și contractele care justifică operațiunile.

Veniturile anului curent nu se mai declară estimativ, inclusiv la normă de venit. Dacă activitatea începe în 2026, Declarația Unică nu trebuie depusă în acel an pentru estimarea veniturilor; poate fi depusă pentru opțiunea de asigurare la sănătate.

Pentru veniturile realizate în 2026, termenul de depunere a Declarației Unice și de plată a obligațiilor este 25 mai 2027. Contribuabilul calculează sumele prin autoimpunere și le poate achita până la acest termen.