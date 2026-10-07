AUR susține că are 119 susținători pentru inițierea suspendării președintelui Nicușor Dan, față de pragul necesar de 155 de parlamentari. Strângerea semnăturilor ar permite declanșarea procedurii parlamentare, fără să producă suspendarea președintelui, potrivit Playtech, care citează Reuters.

O eventuală demitere ar putea prelungi incertitudinea politică, cu riscuri pentru leu, costurile de împrumut ale statului și investiții, potrivit Playtech. Aceste efecte depind de durata crizei și de continuitatea politicilor fiscale; demiterea nu ar provoca automat o criză economică.

Dobânzile cerute statului au crescut deja în timpul blocajului politic

Formarea guvernului este blocată de aproximativ cinci luni. În acest răstimp, Nicușor Dan a făcut patru nominalizări pentru funcția de premier, cea mai recentă fiind a diplomatului Luca Niculescu.

Potrivit Reuters, citată de Playtech, blocajul politic a contribuit la slăbirea leului până la minime istorice și la majorarea randamentelor obligațiunilor de stat pe zece ani. În numai două săptămâni, aceste randamente au urcat cu aproximativ 60-80 de puncte de bază. Creșterea arată că investitorii solicită dobânzi mai mari ca să împrumute statul atunci când consideră riscul mai ridicat.

Suspendarea, referendumul și eventualele alegeri prezidențiale ar putea adăuga alte luni de incertitudine. Playtech descrie două posibile efecte asupra economiei: deprecierea leului ar putea scumpi produsele importate și alimenta inflația, iar dobânzile mai mari plătite de stat ar spori presiunea asupra bugetului public.

Calificativul de țară depinde de capacitatea autorităților de a controla finanțele publice

România se află la limita inferioară a categoriei investment grade, adică a calificativelor recomandate investițiilor, potrivit Playtech. Agențiile de rating, care evaluează capacitatea de plată a statului, urmăresc trei aspecte:

Reducerea deficitului bugetar.

Controlul creșterii datoriei.

Adoptarea bugetului pentru 2027.

În scenariul descris de Playtech, instabilitatea politică ar putea bloca reducerea deficitului. Dacă România ar pierde astfel calificativul recomandat investițiilor, costurile de finanțare ar putea fi supuse unei presiuni suplimentare. Schimbarea președintelui nu produce inevitabil acest efect.

Semnăturile deschid procedura, dar suspendarea cere un vot separat

În demersul pentru strângerea semnăturilor, George Simion, liderul AUR, a transmis: „Nicușor Dan trebuie suspendat! Azi ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături. Scrieți-le și voi să semneze și să deblocăm Țara!”

Constituția permite inițierea propunerii de suspendare de către cel puțin o treime din numărul deputaților și senatorilor. Față de susținerea pe care partidul afirmă că a obținut-o, ar mai fi necesari 36 de parlamentari.

Articolul 95 din Constituție prevede suspendarea pentru fapte grave prin care președintele încalcă prevederile Constituției. Procedura presupune aducerea acuzațiilor la cunoștința șefului statului, care poate da explicații în Parlament, și consultarea Curtea Constituțională.

Camera Deputaților și Senatul votează apoi în ședință comună. Suspendarea trebuie aprobată de majoritatea deputaților și senatorilor. AUR nu poate obține singur acest rezultat, chiar dacă strânge semnăturile necesare inițierii.

Referendumul decide încetarea mandatului

Un vot al Parlamentului pentru suspendare ar fi urmat, în cel mult 30 de zile, de un referendum național privind demiterea. Mandatul președintelui nu încetează prin votul parlamentar.

Dacă demiterea nu este aprobată în condițiile legii, președintele își reia atribuțiile. Dacă referendumul conduce la demitere, mandatul încetează și funcția devine vacantă.

Pe durata suspendării, interimatul revine președintelui Senatului. Dacă acesta nu poate exercita funcția, atribuțiile sunt preluate de președintele Camerei Deputaților.

Președintele interimar are puteri mai restrânse și nu poate dizolva Parlamentul. Nici suspendarea, nici demiterea nu declanșează automat alegeri parlamentare anticipate și nu duc automat la demiterea Guvernului.

În cazul demiterii prin referendum, interimatul continuă până la alegerea unui nou șef al statului. Guvernul trebuie să organizeze alegeri prezidențiale în termen de trei luni de la vacantarea funcției, în paralel cu necesitatea formării unui guvern stabil, adoptării bugetului și reducerii deficitului.