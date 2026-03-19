Ucraina mizează pe rapiță și vizează 1,5 milioane de hectare cultivate

Ucraina ar putea crește suprafața cultivată cu rapiță cu o treime, ajungând la un total de 1,5 milioane de hectare. Anunțul a fost făcut joi, 19 martie, de viceministrul economiei, Taras Visotskii, care a legat această potențială extindere de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Cererea de biocombustibili explodează

Explicația e simplă, la prima vedere. Conflictul izbucnit în februarie între SUA și Israel împotriva Iranului a aruncat în aer prețurile globale la combustibili. Iar când benzina și motorina se scumpesc, crește automat și cererea pentru alternative, cum ar fi biocombustibilii. Ucraina exportă majoritatea producției de rapiță către statele Uniunii Europene, unde este folosită atât pentru ulei alimentar, cât și, mai ales, pentru biodiesel.

Oportunitate pentru fermierii ucraineni

Dar au fermierii timp să reacționeze? Se pare că da. Taras Visotskii a subliniat, într-un interviu pentru Reuters, că producătorii agricoli se pot adapta noii realități din piață.

„Dacă această situație se prelungește, atunci fermierii își vor extinde suprafața cultivată cu rapiță și ar putea ajunge la 1,5 milioane de hectare în toamnă -adică cu 400.000 de hectare mai mult decât în prezent”, a declarat Visotskii. E drept că o astfel de extindere masivă într-un singur an ar fi dificilă, însă oficialul a menționat că fermierii încă au timp să decidă ce suprafețe din cele peste 20 de milioane de hectare ale țării pot fi reorientate către această cultură.

O adăugare de 400.000 de hectare ar putea genera cel puțin 1 milion de tone metrice de rapiță în plus.

Proiecții optimiste pentru 2026

Lucrurile arată bine și dincolo de aceste planuri. Potrivit datelor firmei de consultanță agricolă APK-Inform, Ucraina este deja pe cale să recolteze 3,8 milioane de tone de rapiță în 2026, o creștere notabilă față de cele 3,3 milioane de tone din 2025.

Exporturile vor urma același trend.

Pentru sezonul 2026/27 (iulie-iunie), exporturile sunt estimate la 2,7 milioane de tone. Asta reflectă importanța tot mai mare a rapiței în portofoliul de export al Ucrainei, mai ales în contextul volatilității de pe piețele energetice.

Noi piețe de desfacere

Și nu e vorba doar de UE. Pe 6 martie, Serviciul de Stat pentru Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor din Ucraina a anunțat o strategie de extindere a exporturilor către Asia, America și Orientul Mijlociu.

Pe lista de priorități viitoare se află deschiderea pieței canadiene pentru grâu, porumb, soia și rapiță din Ucraina. În același timp, se urmărește și o creștere a prezenței produselor vegetale ucrainene în China.

Până la urmă, totul depinde de deciziile pe care fermierii le vor lua în următoarele luni. Ucraina cultivă în principal rapiță de iarnă (care se seamănă toamna și se recoltează la mijlocul verii următoare), ceea ce face ca evenimentele geopolitice actuale să fie un factor critic pentru sezonul de însămânțare care bate la ușă.