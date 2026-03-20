Ucraina trimite unități militare anti-dronă în 5 state din Orientul Mijlociu

Ucraina a desfășurat unități militare în cinci state din Orientul Mijlociu, o mișcare menită să protejeze infrastructura critică și populația civilă de atacurile cu drone. Anunțul a fost făcut vineri, 20 martie, de Rustem Umerov, secretarul Consiliului de Apărare și Securitate Națională de la Kiev.

Misiune în cinci state din Golf

Oficialul ucrainean a confirmat că noile direcții de cooperare în domeniul securității au fost stabilite în urma unor vizite efectuate în ultima săptămână în Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar, Kuweit și Iordania. În toate aceste cinci țări au fost deja dislocate unități specializate ucrainene. Iar coordonarea se face la cel mai înalt nivel.

„Specialiști militari ucraineni operează în fiecare dintre aceste țări sub coordonarea Consiliului de Apărare și Securitate Națională”, a transmis Umerov într-un mesaj publicat pe platforma X.

Protecție pentru infrastructura critică

Scopul principal al acestor unități este contracararea amenințărilor reprezentate de drone, protejând obiective esențiale precum instalațiile energetice, dar și zonele civile. Practic, Kievul își exportă expertiza dobândită pe front.

„Unităţi de interceptare au fost desfăşurate pentru a-i proteja pe civili şi infrastructura critică. Se depun eforturi pentru a extinde zonele de acoperire”, a adăugat oficialul ucrainean.

O mișcare deloc surprinzătoare.

Inițiativa vine pe fondul solicitărilor tot mai numeroase din partea unor state care se confruntă cu atacuri cu drone de tip kamikaze, o tactică folosită pe scară largă de Rusia în războiul din Ucraina și, mai nou, de Iran în regiunea Golfului. Până la urmă, autoritățile de la Kiev susțin că aproape o duzină de state din întreaga lume au cerut deja consultanță și sprijin pentru a-și dezvolta propriile sisteme anti-dronă.

Expertiza de război, un produs de export

Dar cum se leagă toate astea de o strategie mai mare? Ei bine, în paralel, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că a cerut o evaluare a participării Ucrainei la inițiativele internaționale pentru securizarea Strâmtorii Ormuz (una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de petrol). Este un semnal clar că Ucraina vrea să-și asume un rol de furnizor de securitate la nivel global, valorificându-și experiența de luptă.

„Contează ca importanţa globală a Ucrainei în asigurarea securităţii şi calitatea expertizei în securitate a Ucrainei în protejarea vieţilor să fie recunoscute de toţi partenerii”, a transmis Zelenski.