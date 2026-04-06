Producătorul ucrainean Fire Point, cunoscut pentru racheta de croazieră Flamingo, poartă discuții cu mai multe companii europene pentru a lansa un nou sistem de apărare antiaeriană până anul viitor. Miza este uriașă: crearea unei alternative ieftine la sistemul american Patriot, ale cărui stocuri sunt tot mai limitate pe fondul conflictelor globale.

O alternativă la Patriot

În contextul în care guvernele își întăresc spațiul aerian, cofondatorul și designerul șef al Fire Point, Denîs Știlierman, a declarat că obiectivul principal este reducerea costului de interceptare a unei rachete balistice la sub 1 milion de dolari. O diferență colosală față de sistemul Patriot, unde pentru a doborî un singur proiectil balistic sunt necesare, nu de puține ori, două sau trei rachete, fiecare costând câteva milioane de dolari.

„Dacă putem reduce costul la mai puțin de 1 milion de dolari, va fi… o schimbare revoluționară în soluțiile de apărare antiaeriană. Intenționăm să interceptăm prima rachetă balistică la sfârșitul anului 2027”, a declarat Știlierman.

Acesta nu a numit companiile europene implicate în discuții. A precizat însă că Fire Point este „profund interesată” de colaborarea în domenii cheie unde îi lipsește expertiza, precum radarele, sistemele de căutare a țintelor și comunicațiile. Printre companiile cu soluții radar bune, el a menționat Weibel, Hensoldt, SAAB și Thales.

Iar nevoia este acută. Ucraina și mulți aliați occidentali depind masiv de sistemul Patriot, fabricat de Raytheon și Lockheed Martin. Numai că rachetele sunt din ce în ce mai puține. Iar singurul sistem antibalistic european, cel italo-francez SAMP/T, este produs în cantități relativ mici.

Arsenalul balistic care amenință Moscova

Fire Point nu este o companie oarecare. Fondată după invazia Rusiei din 2022, a devenit cel mai mare producător ucrainean de drone cu rază lungă de acțiune. Racheta sa de croazieră FP5, cunoscută ca Flamingo, a fost folosită pentru a lovi instalații militare și fabrici de armament rusești, inclusiv o fabrică de rachete balistice la aproape 1.400 km în interiorul teritoriului rus.

Dar compania nu se oprește aici. Știlierman a confirmat că se află în etapele finale de dezvoltare a două rachete balistice supersonice. Modelul mai mic, FP-7, cu o rază de acțiune de circa 300 km, va avea prima sa desfășurare militară „în viitorul apropiat”, fiind descris ca similar cu sistemul american ATACMS. Racheta mai mare, FP-9, poate transporta o încărcătură de 800 kg pe o distanță de 850 km, ceea ce ar plasa Moscova în raza de acțiune a arsenalului ucrainean. Atacurile asupra capitalei ruse, protejată de sisteme de apărare formidabile, ar provoca o „schimbare majoră în mentalitatea rușilor și a conducătorilor Rusiei”, consideră Știlierman.

Fabian Hoffmann, expert în rachete la Colegiul Universitar de Apărare din Norvegia, consideră ținta pentru 2027 drept una „ambițioasă”. E drept că, dincolo de nevoile Ucrainei, ar exista o cerere globală puternică pentru un astfel de sistem, chiar dacă ar fi mai puțin eficient decât Patriot.

Investiție de 760 milioane dolari din Emirate

Pe plan de afaceri, Fire Point așteaptă aprobarea guvernului pentru o investiție majoră. Un conglomerat din Orientul Mijlociu, identificat de presa ucraineană drept Edge Group din Emiratele Arabe Unite, a propus achiziționarea a 30% din companie pentru 760 de milioane de dolari, evaluând Fire Point la 2,5 miliarde de dolari. Decizia autorității antimonopol este așteptată în jurul lunii octombrie.

V-ați gândit ce legătură are asta cu spațiul cosmic?

Ei bine, investiția ar fi primul pas într-un proiect mult mai mare: construirea unui terminal de lansare spațială în EAU. Scopul final este stabilirea unei constelații de sateliți europeni pe orbita joasă a Pământului. „Am construit o mașinărie care ‘înfășoară’ fibra de carbon pentru a crea carcasa unui booster (motor) mare și solid de rachetă – pentru lansarea sateliților pe orbită”, a explicat Știlierman, adăugând că proiectul este încă în fază conceptuală, deși există deja acorduri cu „câteva companii occidentale”.

Capacitate de export și blocaje în producție

Compania ucraineană are deja o capacitate lunară de a exporta până la 2.500 de drone cu rază lungă de acțiune, fiecare costând aproximativ 50.000 de euro. În paralel, produce zilnic sute de drone de atac și trei rachete Flamingo, la un cost de circa 600.000 de euro bucata. Știlierman a recunoscut însă și existența unor probleme de „blocaj” cu racheta Flamingo, în special la producția de motoare.

Soluțiile sunt deja pe drum. Producția modelului Flamingo va crește după ce un nou motor, fabricat intern, va intra în producție de masă în octombrie. În plus, o fabrică de combustibil pentru rachete din Danemarca va deveni operațională la sfârșitul acestui an (fabrica mai așteaptă două aprobări finale din partea autorităților daneze).