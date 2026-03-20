Un aliat al lui Trump avertizează – economia SUA nu poate suporta petrolul la 100 dolari

Un fost nominalizat al lui Donald Trump pentru șefia Biroului de Statistică a Muncii trage un semnal de alarmă dur. EJ Antoni susține că economia Statelor Unite este mult prea fragilă pentru a face față unui preț al petrolului de 100 de dolari pe baril, un scenariu tot mai plauzibil în contextul războiului din Iran. Avertismentul vizează direct o nouă explozie a prețurilor de consum.

O economie mai slabă decât se credea

Economistul nu s-a ferit de cuvinte. „Nu cred că aceasta este o economie care va putea suporta 100 de dolari pe baril pentru petrol, pur și simplu nu poate”, a declarat EJ Antoni pentru Financial Times. El a adăugat, într-o discuție purtată chiar înainte de reuniunea Rezervei Federale din martie, că realitatea este mai sumbră decât arată cifrele la prima vedere.

„Economia este mai slabă decât am crezut, iar inflația este mai ridicată decât ne-am imaginat”, a subliniat el. Cum vine asta, mai exact? Antoni (actualmente economist-șef la think tank-ul conservator Heritage Foundation) explică mecanismul: „Prețurile mai mici la energie pe care le-am văzut în 2025 au contribuit la presiuni descendente asupra prețurilor din întreaga economie. Acum… vom vedea prețuri mai mari la energie care vor avea efectul opus și vor pune presiune ascendentă asupra prețurilor la nivel general.”

Prețurile la pompă explodează deja

Iar îngrijorările nu sunt deloc teoretice. Miercuri, cotația petrolului Brent a crescut cu 5%, apropiindu-se de 110 dolari pe baril. Impactul asupra consumatorilor americani este deja vizibil și dureros. Prețul benzinei a sărit la 3,84 dolari pe galon, de la 2,92 dolari în urmă cu doar o lună, în timp ce motorina a depășit pragul de 5 dolari. V-ați fi imaginat o asemenea creștere într-un timp atât de scurt?

Republicanii sunt din ce în ce mai îngrijorați.

Această explozie a prețurilor la carburanți le-ar putea afecta serios șansele în alegerile de la jumătatea mandatului, punând presiuni uriașe atât pe bugetele familiilor, cât și pe cele ale companiilor.

Datele economice confirmă pesimismul

Datele colectate chiar înainte de atacul SUA și al Israelului asupra Iranului nu fac decât să întărească aceste temeri. Produsul intern brut al SUA pentru ultimul trimestru din 2025 a fost revizuit în scădere săptămâna trecută, de la o estimare inițială de 1,4% la un anemic 0,7%. Mai mult, cifrele publicate miercuri arată că prețurile angro au crescut în februarie mai rapid decât se anticipa, chiar înainte de declanșarea conflictului.

Pe piața muncii, lucrurile stau și mai prost. Luna trecută, economia americană a pierdut 92.000 de locuri de muncă, o scădere bruscă ce a anulat mare parte din câștigurile înregistrate în ianuarie. Antoni a evidențiat „lipsa creșterii locurilor de muncă”, atribuind parțial acest fenomen reducerilor din sectorul public de anul trecut.

Critici dure la adresa statisticilor oficiale

E drept că nemulțumirile lui Antoni la adresa datelor oficiale nu sunt noi. El a fost desemnat de Trump să conducă Biroul de Statistică a Muncii (BLS) în august, după ce președintele a catalogat un raport pesimist privind piața muncii drept „manipulat”. Ulterior, nominalizarea a fost retrasă brusc, în locul său fiind preferat economistul guvernamental Brett Matsumoto.

Antoni și-a reiterat criticile, comparând Biroul de Statistică a Muncii cu „un generator aleator de cifre” într-o postare pe platforma X din luna mai. „Este nevoie de o revizuire completă, de sus în jos, a întregului proces, de la colectarea datelor la prelucrare și până la publicare, deoarece au existat mai multe probleme legate de scurgeri de informații”, a spus el, făcând aluzie și la episodul din ianuarie, când Trump a publicat datele privind locurile de muncă cu câteva ore înainte de lansarea oficială.

Întrebat cum i-a comunicat Trump că nominalizarea sa a fost retrasă, Antoni a refuzat să comenteze, afirmând că ar „prefera să păstreze confidențiale acele discuții”.