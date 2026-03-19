Un avion F-35 american de peste 100 milioane dolari a fost lovit de o rachetă iraniană

Un avion de luptă american F-35, cu un cost de peste 100 de milioane de dolari, a fost lovit joi de o rachetă iraniană în timpul unei misiuni deasupra Iranului. Aeronava a fost forțată să aterizeze de urgență la o bază aeriană din Orientul Mijlociu, marcând o escaladare fără precedent a conflictului izbucnit la finalul lunii februarie.

Misiune de luptă cu final neașteptat

Incidentul a fost confirmat de Comandamentul Central al SUA. Potrivit căpitanului Tim Hawkins, purtător de cuvânt al comandamentului, avionul „efectua o misiune de luptă deasupra Iranului” în momentul în care a fost lovit. Din fericire, pilotul a reușit să controleze aparatul și să îl aducă la sol în siguranță.

Oficialul american a oferit asigurări. „Aeronava a aterizat în siguranță, iar pilotul se află în stare stabilă. Acest incident este în curs de investigare”, a transmis Hawkins. Atât Statele Unite, cât și Israelul operează avioane de tip F-35 în regiune, acestea fiind considerate printre cele mai avansate din lume.

Iranul revendică atacul

Iar reacția Teheranului nu a întârziat. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a transmis o declarație oficială, însoțită de înregistrări video, prin care revendică responsabilitatea. Imaginile pretind că arată exact momentul țintirii unui avion american F-35A/B Lightning II cu o rachetă sol-aer pe cerul Iranului.

O demonstrație de forță clară.

Rafinărie din Israel, o altă țintă

În paralel cu incidentul aviatic, o altă lovitură a vizat un aliat cheie al americanilor din regiune. O rafinărie de petrol din orașul portuar Haifa, Israel, a fost ținta unui atac cu rachetă, atribuit tot Iranului. Presa locală a difuzat imagini cu coloane dense de fum care se ridicau din zona instalațiilor petroliere.

Numai că autoritățile israeliene susțin că nu au fost înregistrate pagube majore. E drept că versiunea oficială este că impactul ar fi fost cauzat, de fapt, de fragmente rezultate în urma interceptării cu succes a rachetei iraniene.

SUA susține că „câștigă decisiv”

Toate aceste atacuri vin într-un context de-a dreptul bizar, având în vedere declarațiile recente ale oficialilor americani. Chiar secretarul Apărării, Pete Hegseth, a afirmat că Statele Unite „câștigă decisiv” și că sistemele de apărare aeriană ale Iranului au fost „neutralizate”.

Cum vine asta, te întrebi? Cum poți neutraliza apărarea aeriană a unei țări care tocmai ți-a lovit unul dintre cele mai avansate avioane de luptă? Tensiunile din regiune (în ciuda declarațiilor optimiste de la Washington) continuă să crească.

Acest incident marchează, până la urmă, prima situație confirmată în care Iranul reușește să lovească un avion militar american de la începutul conflictului.