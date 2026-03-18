Ilia Remeslo, un avocat cunoscut pentru loialitatea sa de neclintit față de Kremlin, a provocat un șoc în spațiul online rusesc. Cu peste 90.000 de urmăritori pe Telegram, Remeslo a publicat marți noaptea un mesaj exploziv intitulat „Cinci motive pentru care am încetat să-l mai susțin pe Vladimir Putin”, în care îl numește pe președintele rus „ilegitim” și îi cere să se retragă.

„Judecați-l ca criminal de război”

Mesajul s-a răspândit rapid, iar miercuri dimineață, Remeslo a confirmat autenticitatea acestuia într-un interviu acordat din apartamentul său din Sankt Petersburg. Fără ocolișuri, el a declarat: „Vladimir Putin ar trebui să demisioneze și să fie judecat ca criminal de război”.

El a continuat, descriind un sistem pe cale de colaps. „Sistemul său personalizat și corupt este condamnat să se prăbușească, așa cum vedem deja în războiul din Ucraina și în alte domenii.”

Iar criticile sale la adresa invaziei au fost la fel de dure. „Armata nu avansează în Ucraina, iar războiul nu duce nicăieri. Există pierderi masive. Ne luptăm pentru teritorii minuscule care, în final, nu vor aduce nimic Rusiei.” Viziunea sa despre starea națiunii este sumbră. „Acest om a distrus tot ce a putut atinge”, a spus el despre Putin. „Țara se destramă, la propriu.”

Un tabu încălcat

Un astfel de limbaj este aproape nemaiauzit în tabăra pro-război din Rusia. De obicei, când apar critici, acestea vizează conducerea militară, niciodată direct pe președintele rus. Declarațiile lui Remeslo au încălcat, practic, un tabu.

„Este realmente fără precedent”, a comentat Ivan Philippov, un cercetător al comunității bloggerilor pro-război. „Îmi este greu să înțeleg ce se întâmplă.”

O ruptură totală.

Surpriza este cu atât mai mare cu cât Remeslo și-a construit cariera tocmai pe atacarea disidenței. Fost membru al Camerei Publice a Rusiei (un organism consultativ apropiat de Kremlin), el a fost implicat în numeroase acțiuni împotriva liderului opoziției Alexei Navalnîi, depunând mărturie împotriva acestuia în instanțe din întreaga țară.

Speculații și teorii

Răbufnirea a alimentat, clar, numeroase speculații. Unii au sugerat că i-ar fi fost compromis contul, o ipoteză demontată rapid de Remeslo printr-un videoclip în care își reafirma poziția. Alții au mers mai departe, speculând că ar fi o manevră a Kremlinului pentru a identifica potențiali dizidenți. Dar ce-ar fi dacă lucrurile stau, de fapt, mult mai simplu?

Philippov a avansat o altă ipoteză: „Ar putea fi vorba de o cădere psihică.”

Numai că Remeslo respinge toate aceste teorii. „Nimic din toate acestea nu este regizat. Spun doar adevărul”, a insistat el. Ba chiar a adăugat: „Oamenii supraestimează actuala administrație. Nu ar fi capabili de un astfel de plan.” Potrivit lui, schimbarea a fost un proces interior treptat. „Putin nu mai este ‘unul dintre noi’. Este o persoană ale cărei interese sunt complet străine atât Rusiei, cât și mie personal.”

Reacții de la opoziție și securitate

Avocatul susține că nu este singurul care gândește astfel. „Mulți oameni din această comunitate gândesc la fel”, a spus el, deși a recunoscut că puțini îndrăznesc să vorbească public. El a dezvăluit și că a primit „apeluri disperate” de la contacte din serviciile de securitate, care i-au cerut să șteargă postările, un semn de panică, în opinia sa.

Până și opoziția a fost luată prin surprindere. Leonid Volkov, un aliat apropiat al lui Navalnîi și țintă frecventă a lui Remeslo în trecut, a recunoscut că inițial a suspectat o înscenare. „A spus lucruri care pur și simplu nu pot fi spuse. Oamenii ajung la închisoare pentru mult mai puțin”, a declarat Volkov. „Asta deschide o cutie a Pandorei foarte periculoasă. Depășește toate liniile roșii.” totusi, Volkov a concluzionat ulterior că afirmațiile par să depășească orice operațiune a Kremlinului, adăugând: „Este greu de crezut că este un act pur de curaj sau inițiativă personală.”

Conștient de riscuri

Remeslo pare conștient de pericole. Autoritățile ruse au reacționat dur la provocări interne, chiar și din partea unor naționaliști. Igor Ghirkin, un critic vocal al lui Putin, a fost condamnat la o pedeapsă lungă cu închisoarea, în timp ce Evgheni Prigojin (liderul mercenarilor Wagner care a declanșat o revoltă de scurtă durată) a murit într-un accident aviatic suspect.

„Sunt pregătit pentru orice proces împotriva mea”, a spus Remeslo. „A venit momentul să rupem acest cerc vicios și să vorbim.”

Decizia sa are și o dimensiune personală, o confruntare cu propriul trecut. „Port o anumită responsabilitate, ca cineva care, mult timp, a susținut acest regim și a contribuit la supraviețuirea lui”, a recunoscut el.