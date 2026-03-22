Un deținut de la Penitenciarul Focșani a fost descoperit decedat sâmbătă noaptea, în jurul orei 22:15. Bărbatul, condamnat la cinci ani și opt luni de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc, s-ar fi spânzurat în zona unde fusese repartizat să muncească pe tura de noapte, fără supraveghere.

Cronologia unei nopți tragice

Evenimentele s-au derulat rapid sâmbătă seara. Conform informațiilor oficiale, deținutul, care era încadrat în regim deschis, a fost găsit fără suflare în apropierea locului său de muncă. Purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Focșani, Laura Stoian, a oferit o declarație detaliată despre momentele critice. „În data de 21.03.2026, la ora 22:15, o persoană privată de libertate, repartizată la muncă de noapte la decantor, fără supraveghere, fiind încadrat în regim deschis, a fost găsită spânzurată în apropierea locului de muncă. A fost anunţat de îndată asistentul medical de serviciu, care a început manevrele de resuscitare. La ora 22:20 a fost apelat serviciul unic de urgenţă 112, iar la ora 22:36, aceştia au sosit în unitate. La ora 22:38 a fost constatat decesul”.

Un deținut model, la un pas de libertate

Cazul este cu atât mai șocant cu cât bărbatul avea un parcurs execuțional considerat exemplar. Reprezentanții penitenciarului subliniază că acesta era implicat activ în programe de reintegrare și participa frecvent la activități socio-educative, mergând chiar în școli și licee pentru a vorbi despre prevenirea criminalității. Nimic nu părea să indice un risc de suicid. V-ați fi gândit că un om în situația lui ar face asta?

Mai mult, deținutul era vizitat des de familie și comunica zilnic la telefon cu rudele. E drept că nimeni nu poate ști ce se ascunde în sufletul unui om, dar toate semnele exterioare indicau o adaptare bună la viața din detenție.

Lucrurile stau și mai ciudat.

Bărbatul urma să fie discutat în comisia de liberare condiționată în luna iulie. Ba chiar în această lună, fusese propus pentru o recompensă importantă: permisiunea de ieșire din penitenciar pentru o scurtă perioadă.

Anchetă dublă în desfășurare

Imediat după constatarea decesului, au fost demarate procedurile standard în astfel de situații. Familia decedatului a fost anunțată, iar cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea și de Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea. Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul tragic.

Iar în paralel cu ancheta penală, la nivelul unității de detenție (Penitenciarul Focșani) a fost declanșată o investigație internă pentru a clarifica toate aspectele acestui caz.