Un incident de o violență rară a avut loc într-o școală din Italia, unde un băiat de numai 13 ani și-a atacat profesoara de franceză cu un cuțit. Întreaga scenă, care a durat aproape două minute, a fost filmată cu un telefon mobil purtat la gât și transmisă în direct pe rețelele sociale.

Atac premeditat și transmis live

Băiatul a venit la școală pregătit pentru atac. Pe lângă cuțit, acesta mai avea asupra sa un pistol și un spray lacrimogen. A purtat un tricou pe care era inscripționat cu litere roșii, mari, un singur cuvânt: „VENDETTA” (răzbunare, în italiană). Imaginile filmate de el arată traseul agitat pe culoarele școlii, urcarea scărilor și momentul în care dă nas în nas cu profesoara de 57 de ani, care aștepta să intre la oră.

Fără să ezite, a lovit-o fără milă în zona gâtului.

O răzbunare anunțată pe internet

Și totuși, gestul său nu a fost unul spontan. Cu mai puțin de 24 de ore înainte, copilul a publicat pe rețelele sociale un mesaj lung în care își explica intențiile. Nimeni nu a intervenit. V-ați fi gândit că un copil de 13 ani poate plănui așa ceva?

„O să-mi ucid profesoara de franceză. Alegerea nu este întâmplătoare, este deliberată. Îi place să mă vizeze, să mă umilească în fața tuturor, să facă comentarii răutăcioase, să facă glume neamuzante și să justifice violența împotriva mea, chiar și atunci când eram în mod clar victima”, a scris băiatul în postarea sa.

Profesoara, operată de urgență

Atacul s-a petrecut în fața a zeci de alți elevi. După ce a lovit-o, profesoara s-a prăbușit la pământ, însă agresorul a continuat să o lovească. A fugit apoi, dar a fost prins în fața școlii de un alt profesor, care a fost ajutat de doi îngrijitori. Victima a fost transportată de urgență la spital, în stare gravă.

Medicii au operat-o și au reușit să îi salveze viața.

Detalii șocante din viața agresorului

Iar detaliile care ies la iveală sunt de-a dreptul șocante. Surse din anturajul elevului susțin că acesta ar fi avut recent intenția de a-și ucide propriul tată. Părinții băiatului sunt divorțați, iar acum anchetatorii încearcă să stabilească dacă mediul familial a avut vreo legătură cu gestul său extrem.