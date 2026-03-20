Un elev de clasa a VI-a bătut cu pumnii de colegi mai mari într-o școală din Dâmbovița

Scene șocante au fost surprinse la Școala Gimnazială Hulubești din județul Dâmbovița. Acolo, un elev de clasa a VI-a a fost agresat fizic de mai mulți colegi mai mari, din clasa a VII-a. Întregul incident s-a petrecut chiar în sala de clasă, sub privirile celorlalți copii.

Agresiune filmată în sala de clasă

Imaginile, ajunse ulterior în presa locală, arată cum băiatul este imobilizat de un grup de elevi. Un alt coleg îl lovește apoi cu pumnii. Și mai grav, totul se întâmplă în văzul celorlalți copii prezenți, fără ca cineva să intervină pentru a-l ajuta pe cel agresat, scena stârnind reacții de îngrijorare după ce a devenit publică.

Directorul școlii a aflat din presă

Contactat pentru a oferi un punct de vedere, directorul unității de învățământ, Neluță Matei, a recunoscut că nu fusese informat despre incident înainte ca imaginile să apară în spațiul public. E drept că reacția sa a fost fermă odată ce a văzut înregistrarea.

„Este o situație gravă. Sunt profund afectat de ceea ce am văzut. Mâine voi discuta cu diriginții claselor implicate și vom lua măsurile care se impun”, a declarat acesta.

Bullyingul un fenomen scăpat de sub control

Cazul de la Hulubești nu este, din păcate, unul izolat. Iar el readuce în discuție problema tot mai vizibilă a bullyingului din școlile românești. Până la urmă, cum am ajuns aici, ca școala să nu mai fie un spațiu sigur?

Teoretic, școala ar trebui să fie un mediu în care copiii învață să socializeze și să colaboreze. Numai că, nu de puține ori, realitatea din teren arată complet diferit, frica și agresivitatea devenind o obișnuință pentru mulți elevi.

O realitate sumbră.

În acest context, specialiștii atrag atenția că tolerarea sau ignorarea acestor episoade (chiar și cele considerate minore) poate duce la o normalizare a violenței în rândul elevilor.