Un elicopter de atac rusesc Ka-52 „Alligator” a fost doborât de o dronă FPV în regiunea Donețk. Operațiunea, confirmată prin imagini video, a fost desfășurată de forțele ucrainene. Deși piloții au reușit să se evacueze după ce aparatul a fost lovit, aceștia au fost ulterior uciși la sol.

Lovitură de precizie în Donețk

Atacul a fost executat de operatori de drone din cadrul Brigăzii 59 Separate de Asalt, mai exact de militarii batalionului „Predatorii Înălțimilor”. Sursele militare ucrainene susțin că acesta este deja al doilea elicopter rusesc distrus atribuit acestei unități (specializată în operațiuni cu drone), într-un context în care utilizarea dronelor FPV pe linia frontului s-a intensificat masiv.

Imaginile publicate arată momentul exact al impactului.

Soarta echipajului

Numai că povestea nu s-a terminat odată cu doborârea aparatului. Robert Brovdi, comandantul Brigăzii 414 „Păsările lui Magyar”, a declarat că elicopterul a fost forțat să execute o aterizare de urgență în urma loviturii. Până la urmă, ce s-a întâmplat cu piloții?

Brovdi a susținut că echipajul a încercat să se evacueze de la locul prăbușirii. Iar tentativa lor a fost sortită eșecului, fiind ulterior identificați și neutralizați de operatorii din unitatea sa.

Bilanțul ajunge la 350

Statul Major General al Ucrainei a confirmat incidentul. În urma acestei operațiuni, numărul total al elicopterelor ruse doborâte de la începutul invaziei la scară largă a ajuns la 350.

Ce este un Ka-52 Alligator

Elicopterul Ka-52 „Alligator” este unul dintre cele mai cunoscute aparate de luptă utilizate de aviația militară rusă. E drept că este proiectat pentru misiuni complexe de recunoaștere și atac, putând angaja ținte terestre diverse, de la vehicule blindate la concentrații de trupe.

Teoretic, poate fi utilizat și împotriva unor amenințări aeriene. Dar se pare că o dronă FPV, de mii de ori mai ieftină, a fost suficientă pentru a-l scoate din luptă.