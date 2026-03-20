Un bărbat de 51 de ani din Galați a fost condamnat definitiv la plata unei amenzi penale de 9.000 de lei pentru instigare publică. Totul după ce, nemulțumit de reacția unor polițiști, a intrat într-un clip live pe Facebook unde a proferat jigniri și a îndemnat explicit la acte de violență împotriva acestora.

De la o parcare la amenințări cu moartea

Incidentul a avut loc în septembrie 2025. Atunci, bărbatul le-a cerut polițiștilor dintr-o comună gălățeană să amendeze un șofer care parcase neregulamentar pe o trecere de pietoni. Fiind nemulțumit de răspunsul primit, acesta a pornit o transmisie live pe rețeaua de socializare, unde a îndemnat „concret, neechivoc, explicit” la violență, conform datelor din dosar.

Printre afirmațiile făcute în timpul monologului său se numără îndemnuri șocante. „Care aveți carnete, biciclete, ca mine … nu le dați, mă, nimic, luați-i la bătaie!”, a spus bărbatul în live. Acesta a continuat pe un ton și mai agresiv: „Am vrut să intru peste ei… să încep să îi înjur”, adăugând amenințări directe: „de nu vă arunc benzină și vă dau foc în plină stradă…”.

Iar instigările nu s-au oprit aici. El le-a transmis urmăritorilor săi: „așa că, dacă vă oprește garda, (…) nu le dați, mă, nimic, dați-le un șut în…, câte un scuipat în ochi, dați-le acolo și de răniți, și de mai multe la un loc acolo”. Ba chiar a ajuns să îndemne la acte de o violență extremă: „calcă-i cu mașina, treci peste ei, rupe-i picioarele”.

Procurorii: „A depășit orice limită”

Mesajul video a avut „mai multe vizualizări”, fapt ce a stat la baza acuzației de instigare publică adusă de procurori. Anchetatorii au subliniat în rechizitoriu că fapta bărbatului „a depășit cu mult orice limită admisibilă a libertății de exprimare, libertatea de exprimare fiind un drept relativ, susceptibil de limitări, imaginile audio-video fiind incitatoare la săvârșirea de infracțiuni grave apte a perturba ordinea de drept”.

procurorii au considerat că „în această modalitate, inculpatul a instigat public la săvârșirea infracțiunii de ultraj, raportat la lovirea sau alte violențe”.

Judecătorii triplează amenda

Dar ce înseamnă, până la urmă, libertatea de exprimare pe internet? Judecătorii au oferit un răspuns tranșant în acest caz. E drept că, inițial, instanța a considerat că nu se impune o pedeapsă cu închisoarea, ținând cont „de modalitatea efectivă de săvârșire a infracțiunii, dar și că fapta nu s-a soldat cu producerea vreunor consecințe”.

Totuși, magistrații au remarcat că „circumstanțele în care a fost săvârșită fapta arată, într-adevăr, atitudinea de dispreț a inculpatului față de funcționarii publici”.

Motivarea instanței include un avertisment clar pentru toți utilizatorii de social media: „Persoanele trebuie să conștientizeze, fie că vorbesc în fața unui public fie prin intermediul platformelor de social media, că sunt pe deplin responsabile de cuvintele pe care le rostesc, acestea putând produce consecințe”.

O lecție de 9.000 de lei

Inițial, bărbatul fusese condamnat la plata unei amenzi de 3.000 de lei. Numai că judecătorii de la Curtea de Apel Galați au decis să tripleze suma.

Pe 10 martie 2026, instanța a pronunțat decizia definitivă, mărind amenda la 9.000 de lei. Motivul din spatele acestei decizii a fost explicat clar: „Aplicarea unei amenzi într-un cuantum ridicat pentru veniturile pe care inculpatul le va putea obține în mod licit este în măsură să contribuie la procesul de reinserție și reeducare a persoanei acuzate”.