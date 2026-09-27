Firmele care își actualizează obiectul de activitate de la CAEN Rev. 2 la CAEN Rev. 3 prin Portalul ONRC trebuie să verifice 12 capitole ale Anexei 2a, chiar dacă operațiunea vizează numai sediul social. Completarea câmpurilor greșite, configurarea incorectă a documentelor sau întreruperea semnării electronice pot întârzia trimiterea dosarului la Registrul Comerțului.

CAEN Rev. 3 este clasificarea activităților economice aprobată prin Ordinul președintelui INS nr. 377/2024 și aliniată standardului european NACE Rev. 2.1. Trecerea la noua clasificare se face printr-o cerere depusă la Registrul Comerțului.

Anexa 2a, denumită „Declarația pe propria răspundere – Model 3”, este un formular tipizat de 5 pagini. Documentul comasează cerințe aplicabile mai multor modificări și autorizări, astfel că nu este configurat exclusiv pentru actualizarea codurilor CAEN.

Formularul acoperă 17 tipuri de modificări ale firmei

Cele 12 capitole vizează autorizarea activităților la sediul social, la sedii secundare sau la terți, modificarea obiectului de activitate și cerințele pentru Protecția Mediului, direcția de sănătate publică (DSP), ANSVSA în domeniul sanitar-veterinar și ITM în materia securității în muncă.

Pentru o simplă trecere la CAEN Rev. 3 la sediul social, un formular dinamic ar solicita 3 bife. În myPortal ONRC trebuie parcurs documentul-cadru, care reunește următoarele 17 situații:

actualizarea obiectului de activitate conform CAEN Rev. 3;

adăugarea unor coduri CAEN pentru activități secundare;

schimbarea obiectului principal de activitate;

recodificarea sau radierea unor activități existente;

schimbarea sediului social în același județ sau în alt județ;

prelungirea valabilității sediului social după expirarea contractului de comodat sau de închiriere;

înființarea ori radierea sediilor secundare;

cesiunea de părți sociale, prin cooptarea sau retragerea unor asociați;

numirea, schimbarea sau prelungirea mandatului administratorului;

modificarea datelor de identificare ale asociaților ori administratorilor;

schimbarea modalității de reprezentare a firmei și a drepturilor de semnătură;

majorarea sau reducerea capitalului social;

schimbarea denumirii firmei, pentru care este necesară în prealabil dovada disponibilității;

modificarea formei juridice a societății;

întreruperea temporară a activității, pentru maximum 3 ani;

reluarea activității după suspendare;

modificarea duratei de funcționare, din determinată în nedeterminată sau invers.

În exemplul unei firme care face numai trecerea la CAEN Rev. 3 la sediul social, verificarea trebuie limitată la secțiunile aplicabile operațiunii. Capitolele despre avize sau sedii secundare nu trebuie completate ca și cum ar face parte din aceeași modificare.

Complexitatea formularului poate determina unii solicitanți să transfere completarea către firme specializate, suportând astfel un cost suplimentar pentru asistență.

Câmpurile tehnice trebuie configurate înainte de încărcare

Dosarul încărcat în myPortal poate include Hotărârea adunării generale a asociaților (AGA), Actul Constitutiv și Anexa 2a. Configurarea documentelor presupune verificarea următorilor pași:

câmpurile pentru seria și numărul Anexei se lasă necompletate sau se marchează cu „-” dacă sistemul solicită o valoare, deoarece identificatorii sunt generați automat în backoffice;

descrierea fișierului trebuie formulată explicit, de exemplu „Anexa 2a – Declarație pe propria răspundere CAEN Rev. 3”;

textele introduse în câmpurile limitate tehnic la 1000 de caractere trebuie condensate înainte de încărcare;

în secțiunea „Opis – Documente atașate” se selectează opțiunea de editare din dreptul Hotărârii AGA;

pentru Hotărârea AGA se bifează caseta „Actul curent reprezinta actul modificator (Decizie/Hotarare..)”;

cererea finală generată de portal se semnează cu o semnătură electronică calificată.

Eroarea 1223 se remediază prin reluarea semnării

Mesajul Cod de eroare: 1223 (Operațiunea a fost anulată de utilizator) apare când este întreruptă comunicarea dintre Adobe Reader și modulul criptografic USB folosit pentru certificatul calificat.

Procedura se reia prin selectarea câmpului de semnătură din fișier, introducerea codului PIN al certificatului calificat și salvarea documentului peste versiunea anterioară. Fișierul astfel suprascris poate fi folosit pentru continuarea cererii.

Dosarul intră într-o coadă de procesare după transmitere

După trimiterea cererii, sistemul atribuie un identificator unic, precum exemplul „ID 20263404062”, iar starea dosarului se schimbă în „În procesare în backoffice”. Acest statut arată că fișierele au intrat în fluxul intern de verificare.

Emiterea numărului final de înregistrare depinde de latența sistemului central și de verificarea administrativă. Procesarea poate dura de la câteva zeci de minute la mai multe ore.