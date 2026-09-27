Cursul BNR de azi stabilește valorile oficiale pentru șapte valute

CURSUL VALUTAR OFICIAL PENTRU 25 septembrie 2026 fixează 1 euro la 5,2718 lei, potrivit cursului de referință publicat de Banca Națională a României (BNR), potrivit BNR.

Pagina Curs valutar publică pentru aceeași zi următoarele valori de referință:

1 dolar american este cotat la 4,6289 lei.

1 liră sterlină este cotată la 6,1282 lei.

1 franc elvețian este cotat la 5,5798 lei.

100 de forinți maghiari valorează 1,4455 lei.

1 zlot polonez valorează 1,2049 lei.

1 leu moldovenesc valorează 0,2609 lei.

Euro a crescut în ultimul an

Ultima cotație din seria zilnică a cursurilor Băncii Centrale Europene (BCE), publicată de Eurostat, este de 5,2765 lei pentru un euro. Față de ședința precedentă, euro a scăzut cu 0,0014 lei, respectiv cu 0,03%.

În urmă cu 7 zile, pe 18 septembrie 2026, euro era la 5,2647 lei. Diferența față de ultima cotație BCE este de 0,0118 lei, echivalentul unei creșteri de 0,22%. La 26 august 2026, cursul era de 5,2568 lei, cu 0,0197 lei sau 0,37% sub valoarea recentă.

La 26 iunie 2026, un euro valora 5,2411 lei. Avansul în 90 de zile este de 0,0354 lei, respectiv 0,68%. Față de 25 septembrie 2025, când euro era la 5,0767 lei, creșterea este de 0,1998 lei sau 3,94%.

În ultimele 12 luni, maximul seriei zilnice BCE a fost de 5,2785 lei, atins la 23 septembrie 2026, iar minimul de 5,0767 lei a fost înregistrat la 25 septembrie 2025. Distanța dintre cele două valori este de 0,2018 lei.

Media euro a fost de 5,2421 lei în iunie 2026, calculată din 22 de cotații zilnice. În iulie, media celor 23 de cotații a coborât la 5,2372 lei, iar în august a urcat la 5,2493 lei, pe baza a 21 de cotații.

Rata, chiria și salariul în euro ajung la valori mai mari în lei

Schimbarea a 1.000 de euro înseamnă 5.272 lei la cursul BNR din 25 septembrie. Aceeași sumă în euro valora 5.257 lei cu 30 de zile înainte și 5.077 lei cu un an înainte, diferențele fiind de 15 lei, respectiv 195 lei.

O rată de 500 de euro ajunge la 2.636 lei. Pentru aceeași rată, valoarea era de 2.628 lei la 26 august, ceea ce înseamnă 8 lei în plus pe lună și 90 lei pe an la același curs. La 25 septembrie 2025, rata de 500 de euro însemna 2.538 lei, cu 98 lei mai puțin pe lună și 1.171 lei mai puțin pe an.

O chirie de 400 de euro înseamnă 2.109 lei. Cu 30 de zile înainte, aceeași chirie ajungea la 2.103 lei, diferența fiind de 6 lei pe lună și 72 lei pe an. Cu un an înainte, chiria de 400 de euro însemna 2.031 lei, cu 78 lei mai puțin pe lună și 936 lei mai puțin pe an.

Un salariu de 3.000 de euro înseamnă 15.815 lei. La cursul din 26 august, același salariu valora 15.770 lei, cu 45 lei mai puțin pe lună și 540 lei mai puțin pe an. La cursul din 25 septembrie 2025, salariul de 3.000 de euro însemna 15.230 lei, diferența fiind de 585 lei pe lună și 7.024 lei pe an.

Un concediu de 1.500 de euro costă 7.908 lei. Aceeași sumă în euro valora 7.885 lei cu 30 de zile înainte și 7.615 lei cu un an înainte, cu 23 lei, respectiv 293 lei mai puțin.

Dolarul, lira și francul au evoluții diferite

Dolarul are o ultimă cotație BCE de 4,6273 lei, după o scădere zilnică de 0,0159 lei sau 0,34%. Creșterea este de 0,72% față de 4,5940 lei în urmă cu 7 zile, de 2,72% față de 4,5049 lei în urmă cu 30 de zile, de 0,66% față de 4,5971 lei în urmă cu 90 de zile și de 7,00% față de 4,3246 lei în urmă cu un an. În ultimele 12 luni, dolarul a variat între 4,2563 lei, la 28 ianuarie 2026, și 4,6432 lei, la 24 septembrie 2026, o distanță de 0,3869 lei. Pentru 100 de dolari se plătesc 463 lei, față de 450 lei în urmă cu 30 de zile și 432 lei cu un an înainte, diferențe de 12 lei și 30 lei.

Lira are o ultimă cotație BCE de 6,1323 lei, cu 0,0058 lei sau 0,09% sub ședința precedentă. Valoarea este cu 0,03% peste nivelul de 6,1303 lei de acum 7 zile, cu 0,13% sub cei 6,1402 lei de acum 30 de zile, cu 0,92% peste cei 6,0764 lei de acum 90 de zile și cu 5,67% peste cei 5,8033 lei de acum un an. Pentru 100 de lire se plătesc 613 lei, față de 614 lei cu o lună înainte și 580 lei cu un an înainte, diferențe de minus 1 leu și plus 32 lei.

Francul are o ultimă cotație BCE de 5,5866 lei, după o scădere zilnică de 0,0228 lei sau 0,41%. Cotația este cu 0,41% peste cei 5,5640 lei de acum 7 zile, cu 0,32% sub cei 5,6043 lei de acum 30 de zile, cu 1,74% sub cei 5,6857 lei de acum 90 de zile și cu 2,83% peste cei 5,4331 lei de acum un an. Pentru 100 de franci se plătesc 558 lei, față de 560 lei cu o lună înainte și 543 lei cu un an înainte, diferențe de minus 2 lei și plus 15 lei.

Pe baza cursurilor de referință BNR ale zilei, 1 euro valorează 1,1389 dolari americani, 0,8603 lire sterline sau 0,9448 franci elvețieni. Invers, 1 dolar american valorează 0,8780 euro.

Zlotul, coroana cehă și leul moldovenesc au cursuri distincte

Cursul de referință pentru 1 coroană cehă este de 0,2164 lei. Pentru 100 de zloți se plătesc 120 lei, față de 122 lei cu 30 de zile înainte și 119 lei cu un an înainte, diferențe de minus 2 lei și plus 1 leu.

O sumă de 100 de coroane cehe valorează 22 lei, la fel ca în urmă cu 30 de zile și cu 1 leu mai mult decât în urmă cu un an, când valora 21 lei. Pentru 100 de lei moldovenești se plătesc 26 lei.

Cursul de referință se citește separat de seria zilnică BCE

Cursul BNR este valoarea oficială de referință a zilei. Evoluțiile pe 1, 7, 30, 90 și 365 de zile, mediile lunare, maximele și minimele provin din seria zilnică BCE publicată de Eurostat.

Conversiile curente folosesc cursul BNR din 25 septembrie, iar rezultatele sunt rotunjite la leu. Comparațiile istorice folosesc seria zilnică BCE; calculele nu înlocuiesc cursul oficial al zilei cu ultima valoare din această serie.

Datele complete și actualizate: Curs valutar BNR, 25 septembrie 2026.