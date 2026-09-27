Italia a pierdut peste 24.000 de firme din sectorul serviciilor de bar între 2019 și 2025, echivalentul a aproximativ 11 închideri pe zi. Confesercenti estimează că retragerea acestor afaceri a diminuat consumul, ocuparea și încasările fiscale ale economiilor locale cu peste 7,2 miliarde de euro în șase ani.

Datele Camerelor de comerț, prelucrate de Confesercenti și relatate de Agenzia ANSA, arată că numărul firmelor din sector a coborât de la 169.839 în 2019 la 145.766 în 2025, cu 14,2%.

Regiunile din Centru au înregistrat cel mai accentuat declin

Scăderea a cuprins toate regiunile Italiei, dar intensitatea a variat considerabil. În Centru au dispărut 7.323 de baruri, ceea ce înseamnă o reducere de 20,8% față de 2019.

Numărul firmelor a scăzut cu 16,3% în nord-est și cu 16,1% în nord-vest. Contracția a fost mai redusă în sud, cu 6,7%, și în insule, cu 6,5%, însă soldul a rămas negativ și în aceste zone.

În valori absolute, Lombardia a înregistrat cea mai mare pierdere, de 4.957 de baruri. Au urmat Lazio, cu 4.405, Veneto, cu 2.806, Emilia-Romagna, cu 1.916, și Piemonte, cu 1.915.

Clasamentul procentual arată o distribuție diferită. Marche a avut cea mai puternică reducere, de 25%. În Lazio, declinul a ajuns la 23,9%, în Valle d’Aosta la 22,2%, iar în Veneto la 20,1%.

Roma a pierdut peste 30% dintre baruri

Roma a rămas fără 2.827 de baruri, adică peste 30% din numărul anterior. Reducerea nu a fost oprită nici de fluxurile turistice record înregistrate de capitala Italiei.

Dispariția acestor firme reduce și numărul locurilor de întâlnire din cartierele orașelor și din comunitățile mici. Nico Gronchi, președintele Confesercenti, avertizează că deșertificarea comercială, adică restrângerea rețelei de afaceri de proximitate, schimbă viața cotidiană a comunităților.