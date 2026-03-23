Un cetățean italian în vârstă de 32 de ani a fost arestat preventiv luni, 23 martie, după o captură impresionantă a polițiștilor de frontieră din Arad. În bagajele bărbatului, pasager într-un autocar ce venea din Spania, au fost descoperite aproximativ 31 de kilograme de canabis. Acțiunea s-a desfășurat în colaborare cu procurorii DIICOT.

Flagrant la intrarea în țară

Totul s-a petrecut luni dimineață, la punctul de trecere a frontierei din Arad. Bărbatul italian se afla ca pasager într-o cursă internațională de transport persoane care efectua ruta Spania – România. V-ați fi gândit că o călătorie aparent banală cu autocarul poate ascunde o astfel de încărcătură?

Polițiștii de frontieră l-au prins în flagrant în timp ce încerca să intre în țară cu drogurile asupra sa. Verificarea a făcut parte dintr-o acțiune mai amplă, organizată împreună cu procurorii de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Droguri ascunse în trolere

Dar unde era ascunsă o cantitate atât de mare de droguri? Ei bine, nu foarte ingenios. Cele aproximativ 31 de kilograme de canabis erau împărțite în două trolere, bagajele personale ale suspectului.

Marfa era deja porționată.

Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, „drogul de risc destinat comercializării, porționat în 31 de pungi, a fost găsit în cele două trolere ale inculpatului”. Practic, un kilogram per pungă, o organizare care sugerează că marfa avea o destinație clară pe piața neagră din România.

Arestat pentru 30 de zile

După prinderea în flagrant, italianul a fost reținut și prezentat instanței. Până la urmă, lucrurile au mers repede. Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Arad a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Iar acuzațiile sunt extrem de grave. Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și trafic intern de droguri de risc. Ancheta continuă, iar la actele de urmărire penală au participat și polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, se mai arată în comunicatul oficial.