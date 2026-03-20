Un jurnalist de top suspendat după ce a publicat zeci de citate false de la ChatGPT

Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști europeni, Peter Vandermeersch, a fost suspendat de grupul editorial Mediahuis. Decizia vine după ce o anchetă internă a demonstrat, iar jurnalistul a recunoscut, că a folosit inteligența artificială pentru a genera și publica zeci de citate false în articolele sale.

Greșeala recunoscută

Peter Vandermeersch, fost șef al redacției irlandeze a Mediahuis, a mărturisit că „a căzut în capcana halucinațiilor” generate de AI. E drept că a explicat mecanismul erorii: a folosit unelte precum ChatGPT, Perplexity și NotebookLM de la Google pentru a rezuma diverse materiale de presă. Numai că nu a mai verificat dacă citatele preluate din acele rezumate erau reale înainte de a le publica în newsletter-ul său de pe Substack.

„Am pus în mod greșit cuvinte în gura oamenilor, când ar fi trebuit să le prezint ca parafrazare. În unele cazuri, au reflectat interpretarea mea asupra spuselor lor. Nu a fost doar neglijență, a fost greșit”, a recunoscut Peter Vandermeersch.

V-ați fi gândit că un jurnalist cu atâta experiență poate cădea într-o astfel de capcană?

El a continuat, subliniind cât de perfidă poate fi tehnologia: „Este cu atât mai dureros că am făcut precis greșeala pe care am avertizat colegii: aceste modele lingvistice sunt atât de bune încât generează citate irezistibile pe care ești tentat să le folosești ca autor. fireste, ar fi trebuit să le verific. Supravegherea umană necesară, pe care o susțin constant, a lipsit”.

Ancheta care a scos totul la iveală

Dar cum au fost descoperite aceste invenții? Chiar de către publicația NRC, parte a aceluiași grup Mediahuis, unde Vandermeersch fusese redactor-șef în anii 2010. Jurnaliștii de la NRC au descoperit că acesta a publicat „zeci” de citate false.

Cel puțin șapte persoane citate în postările sale au declarat public că nu au făcut niciodată afirmațiile care le-au fost atribuite.

O greșeală fatală pentru credibilitate.

Reacția dură a grupului Mediahuis

Iar reacția companiei nu a întârziat să apară, fiind una fermă. Gert Ysebaert, directorul executiv al Mediahuis, a transmis un comunicat tranșant. „La Mediahuis aplicăm reguli stricte privind utilizarea inteligenței artificiale, unde rigoarea, supravegherea umană și transparența sunt esențiale. Faptul că aceste principii nu au fost respectate contravine standardelor noastre și angajamentului față de cititori că susținem un jurnalism de încredere. Discutăm acest caz cu Peter Vandermeersch și am decis să îl suspendăm temporar din funcție”.

Pe lângă suspendare, grupul a luat și o altă măsură drastică (și rară în presă), eliminând o serie de articole scrise de Vandermeersch de pe site-ul Irish Independent.

Jurnalismul, o muncă umană

Culmea ironiei, pe blogul său, intitulat „Press and Democracy”, jurnalistul scrie frecvent despre „legătura vitală dintre o presă liberă și o democrație sănătoasă”. Până la urmă, folosirea citatelor inventate subminează exact acest principiu.

Refuzând să facă alte comentarii, Vandermeersch a oferit totuși o perspectivă asupra lecției învățate. „Jurnalismul este o muncă umană. Rămân convins că AI poate fi un instrument puternic, unul care poate ajuta jurnalismul să devină mai bun, să aprofundeze subiectul și să fie mai precis. Dar nu folosind AI în modul în care am făcut-o eu în primele luni ale acestui blog”.