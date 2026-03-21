O simplă plimbare pe plaja St Cyrus din Aberdeenshire, Scoția, s-a transformat într-o poveste demnă de un roman. O femelă de labrador auriu, pe nume Maggie, a descoperit o sticlă ce conținea un mesaj trimis de pe coasta Canadei, care a călătorit nu mai puțin de 4.300 de kilometri peste Oceanul Atlantic.

Descoperire pe o vreme sălbatică

Totul s-a petrecut în timp ce stăpânul câinelui, fotograful Mike Scott (în vârstă de 60 de ani), se plimba pe plajă pe o vreme de-a dreptul „sălbatică”. Maggie a fost cea care a simțit ceva neobișnuit și a condus la descoperirea care avea să facă înconjurul presei. Sticla era adusă de valuri și părea intactă.

„Mirosea o sticlă adusă de valuri. Era din sticlă închisă la culoare, cu capac, și se vedea ceva înăuntru”, a povestit Scott.

Mesajul de la Annie Chiasson

După ce a desfăcut sticla, bărbatul a găsit în interior o scrisoare. Dar ce scria, mai exact, în biletul care a supraviețuit atâta timp pe mare? Mesajul era redactat în limba franceză și era datat august 2024. Odată tradus, a dezvăluit că fusese aruncat în mare de pe un feribot care naviga între Prince Edward Island și Îles-de-la-Madeleine, în Canada.

Scrisoarea era semnată de „Annie Chiasson”, iar textul îi ruga pe cei care o găsesc să anunțe acest lucru. Până la urmă, despre asta e vorba în astfel de povești, nu-i așa?

O călătorie uimitoare de doi ani

Sticla a avut parte de o călătorie incredibilă, supraviețuind condițiilor dure ale Atlanticului de Nord timp de aproape doi ani. Mike Scott s-a arătat uimit de rezistența capsulei improvizate.

„A supraviețuit două ierni pe mare și a traversat Atlanticul, a trecut pe lângă nordul Scoției și a ajuns în Marea Nordului. E uimitor că nu s-a spart”, a spus el.

O adevărată odisee.

Căutarea expeditorului continuă

Imediat după descoperire, Mike Scott și soția sa au încercat să o contacteze pe Annie Chiasson prin intermediul Facebook, dar, deocamdată, nu au primit niciun răspuns. Chiar și jurnaliștii de la BBC Scotland News au demarat propria investigație pentru a o găsi pe autoarea mesajului.

Și, e drept că, descoperirea i-a amintit lui Scott cât de departe pot ajunge obiectele aruncate în ape. „Nu e vorba doar de gunoiul nostru. Oceanul aduce tot felul de lucruri. Dar nu cred că cineva s-ar fi așteptat ca această sticlă să ajungă în Scoția”.

Astfel de întâmplări nu sunt, totuși, complet izolate. Un mesaj trimis de o elevă din Scoția a primit răspuns după mai bine de 30 de ani, după ce sticla a fost găsită în Norvegia. Iar o altă scrisoare misterioasă, scrisă de mână în limba română, a fost descoperită într-o sticlă eșuată pe o plajă din estul Irlandei.