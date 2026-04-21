O vizită la AutoZone s-a transformat într-o situație jenantă pentru o femeie, după ce un bărbat a încercat să-i ceară numărul de telefon chiar când folosea un dispozitiv de blocare a pornirii, obligatoriu după o condamnare pentru conducere sub influența alcoolului.

Totul începe cu o întâmplare neobișnuită în parcare

Kayleena Zimmerman a povestit pe TikTok o experiență pe care o consideră extrem de stânjenitoare. Totul s-a petrecut într-o parcare, după ce a ieșit din magazin și s-a urcat la volan. Pentru a putea porni mașina, trebuia să folosească un dispozitiv special care îi măsura nivelul de alcool din respirație.

„Jenant este puțin spus.” – Kayleena Zimmerman

Un gest neașteptat schimbă atmosfera

Clipul postat de Kayleena Zimmerman a adunat peste 16.000 de vizualizări, iar reacțiile nu au întârziat. În textul din video, ea a spus: „A fost cea mai jenantă chestie [redactat] care mi s-a întâmplat de ceva vreme.”

După ce și-a terminat cumpărăturile și s-a urcat la volan, a început procedura obișnuită: a suflat în dispozitivul de blocare a pornirii.

Chiar atunci, cineva a bătut la geamul mașinii. Zimmerman s-a oprit, a coborât geamul și i-a spus bărbatului să aștepte un moment. Apoi a continuat testul: a suflat, a auzit clicul și a primit confirmarea că poate porni mașina. Abia după aceea l-a întrebat ce vrea.

Bărbatul i-a spus direct: „Doar am crezut că ești frumoasă și voiam să-ți cer numărul de telefon.”

Zimmerman, aflată încă într-o situație delicată, l-a întrebat: „Ești sigur că mai vrei numărul meu acum?”

Nu se știe dacă i-a dat sau nu numărul. În descrierea clipului, ea a transmis un mesaj clar: „Nu beți și nu conduceți.”

Un dispozitiv care schimbă regulile jocului

Dispozitivul de blocare a pornirii, cunoscut și ca Interlock sau „alcolock”, este un aparat montat în mașină care nu permite pornirea motorului până când șoferul nu suflă și nu arată că nu a consumat alcool.

Acest aparat măsoară concentrația de alcool din respirație înainte de a permite pornirea motorului. Dacă nivelul depășește limita legală, de obicei 0,02, mașina nu pornește. Explicația vine de la compania Intoxalock, unul dintre furnizori.

Odată ce mașina este pornită, dispozitivul poate solicita teste suplimentare în timpul mersului, pentru a verifica dacă șoferul rămâne treaz. Dacă un astfel de test nu este trecut, șoferul primește un avertisment să oprească. În anumite state, claxonul sau farurile pot porni automat până când motorul este oprit complet.

Aceste dispozitive nu se cumpără, ci se închiriază, iar costul lunar variază între 70 și 120 de dolari, în funcție de furnizor și de opțiuni.

Reguli diferite de la un stat la altul

Obligativitatea instalării unui astfel de aparat diferă în funcție de legislația fiecărui stat american. Potrivit Conferinței Naționale a Legislaturilor de Stat, 31 de state și Washington D.C. cer instalarea dispozitivului pentru toți cei condamnați pentru conducere sub influență, inclusiv la prima abatere.

Alte opt state impun această măsură doar pentru cei cu un nivel foarte ridicat de alcool sau pentru recidiviști. Cinci state o cer doar pentru cei care repetă abaterea, iar șase state – California, Indiana, Nevada, Dakota de Nord, Montana și Dakota de Sud – nu au o lege care să impună obligatoriu dispozitivul, însă judecătorii pot decide individual.

Guvernul federal recomandă din 2013 ca toate statele să aplice această măsură și la prima condamnare, stabilind și perioade minime de utilizare, pentru a reduce accidentele provocate de șoferii băuți.

Reacțiile din online aduc noi perspective

Povestea Kayleenei Zimmerman a stârnit numeroase reacții pe TikTok. Unii au glumit: „Ok, dar a primit numărul?”

Alții au încercat să o încurajeze: „Greșelile se întâmplă, atât timp cât ai învățat din ele.”

O persoană a povestit: „Am făcut-o timp de 3 ani. În două mașini diferite. Dar acum sunt de 7 ani sobru, deci cred că a funcționat.”

Cei de la Motor1 au încercat să obțină o reacție de la Kayleena Zimmerman, contactând-o prin email și mesaj pe TikTok. Ei au anunțat că vor actualiza știrea dacă vor primi un răspuns.

O lecție importantă pentru mulți șoferi

Întâmplarea din parcarea AutoZone arată cum măsurile de siguranță rutieră pot schimba viața de zi cu zi. Folosirea unui dispozitiv de blocare a pornirii este o consecință directă a unei greșeli, dar și o responsabilitate pe care mulți o iau în serios.

Chiar dacă momentul a fost jenant pentru Zimmerman, reacțiile arată că există empatie și că oamenii pot înțelege dificultățile celor care trebuie să folosească astfel de dispozitive. Pentru unii, aceste aparate chiar ajută la schimbarea stilului de viață și la evitarea repetării greșelilor.

Indiferent de răspunsul pe care l-a dat bărbatului din parcare, povestea rămâne un exemplu despre cum tehnologia și regulile de siguranță se pot intersecta cu momentele personale, uneori în cele mai neașteptate moduri.