Un ofițer francez a dezvăluit poziția portavionului Charles de Gaulle cu o alergare de 7 km

Un ofițer al Marinei Franceze a expus din greșeală poziția portavionului „Charles de Gaulle”, nava amiral a flotei, după ce a publicat un antrenament pe aplicația de fitness Strava. Datele de geolocalizare, setate ca publice, au permis identificarea precisă a navei în Marea Mediterană, declanșând un scandal de securitate.

Alergarea care a dat de gol nava amiral

Totul a pornit de la o postare aparent banală. Pe 13 martie, la ora 10:35, un tânăr marinar, care folosea un pseudonim pe platformă, a înregistrat o alergare de aproximativ 7 kilometri. Cursa a fost efectuată fie direct pe puntea navei, fie pe o ambarcațiune din apropiere.

Numai că, problema a apărut în momentul în care activitatea, sincronizată automat cu dispozitivul său, a fost setată ca publică. Asta a permis oricui accesul liber la datele înregistrate, inclusiv la traseul GPS.

Coordonate expuse în Mediterana

Analiza ulterioară a traseului, coroborată cu imagini satelitare (realizate la scurt timp după), a indicat fără dubiu poziția aproximativă a portavionului și a grupului său de escortă. Nava se afla în nord-vestul Ciprului, la circa 100 de kilometri de coasta Turciei. Mici diferențe de localizare, de ordinul câtorva kilometri, pot fi explicate simplu: fie prin deplasarea continuă a navei, fie prin faptul că marinarul se afla, de fapt, la bordul unei alte nave din cadrul grupului naval.

Iar prezența portavionului francez în regiune nu este un secret, fiind anunțată oficial în contextul unor operațiuni militare în estul Mediteranei. Și totuși, expunerea indirectă a coordonatelor printr-o platformă publică ridică probleme serioase de securitate. Astfel de informații pot fi agregate și utilizate pentru a urmări în timp real mișcările unei forțe navale.

Reacția Statului Major: Regulile au fost încălcate

Autoritățile militare franceze au reacționat prompt, precizând că difuzarea acestor date contravine flagrant regulilor interne. Statul Major General al Forțelor Armate a declarat că publicarea traseului pe Strava „nu respectă instrucțiunile în vigoare de care marinarii sunt în mod regulat informați”.

Pe bune, cât de greu poate fi să respecți niște reguli simple?

O vulnerabilitate modernă

V-ați gândit vreodată că o simplă aplicație de fitness poate deveni o problemă de securitate națională? Incidentul readuce în atenție vulnerabilitățile generate de utilizarea aplicațiilor comerciale cu funcții de geolocalizare în medii sensibile. Informații aparent banale, precum traseele sportive, pot oferi indicii extrem de relevante despre deplasări, locații și activități militare.

Experții avertizează că riscurile nu țin de tehnologie în sine, ci de modul în care aceasta este utilizată și, mai ales, configurată de utilizatori. E drept că o setare de confidențialitate greșită poate avea consecințe neașteptate.

Pe fondul acestor incidente, autoritățile militare insistă asupra respectării stricte a regulilor de confidențialitate și a limitării partajării publice a datelor de localizare, mai ales în cazul personalului implicat în operațiuni strategice.