Pentru prima dată, OMS a aprobat un medicament special conceput pentru nou-născuți și sugari cu greutatea sub 5 kg, destinat tratării malariei. Această aprobare acoperă un gol important în îngrijirea milioanelor de copii născuți anual în zonele cu risc ridicat.

O veste care schimbă tratamentul celor mai mici copii

Malaria rămâne una dintre cele mai grave boli infecțioase și îi afectează în special pe copiii mici. Aproape trei sferturi dintre decesele provocate de malarie la nivel mondial apar la copiii sub cinci ani.

Majoritatea acestor decese, aproape 95%, au loc în Africa. Anul trecut, au fost raportate 265 de milioane de cazuri de malarie și 579.000 de decese la nivel global.

Copiii din regiunile tropicale, mai ales bebelușii, sunt printre cei mai expuși riscului. Până acum, nu exista un tratament potrivit pentru nou-născuții și sugarii cu greutatea sub 5 kilograme.

Medicii foloseau medicamente destinate copiilor mai mari, ceea ce creștea riscul de reacții adverse din cauza dozajului neadaptat.

Un medicament mult așteptat ajunge la bebeluși

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat, chiar înainte de Ziua Mondială de Combatere a Malariei, că a evaluat și aprobat un medicament antimalaric special pentru sugari.

Este vorba despre o formulă adaptată a combinației artemeter-lumefantrină, gândită să fie sigură și eficientă pentru nou-născuți și sugari cu greutatea de până la 5 kilograme.

Acest tratament răspunde unei nevoi urgente pentru aproximativ 30 de milioane de copii care se nasc anual în zonele unde malaria este prezentă, în special în Africa.

Odată cu această aprobare, medicii pot prescrie tratamente exact pentru această categorie de vârstă, reducând riscurile și crescând șansele de vindecare.

Schimbări importante pentru accesul la tratament

Aprobarea OMS aduce două beneficii majore. În primul rând, permite țărilor să autorizeze folosirea medicamentului chiar dacă nu pot efectua studii clinice extinse la nivel local.

Aceasta este o soluție esențială pentru statele cu resurse limitate, pentru că evaluarea OMS oferă o bază solidă pentru aprobarea la nivel național și simplifică mult procesul.

În al doilea rând, deschide posibilitatea ca agențiile ONU să cumpere acest tratament și să îl distribuie în țările afectate, acolo unde legea permite acest lucru.

Astfel, tratamentul poate ajunge rapid la copiii care au cea mai mare nevoie de el, reducând riscul de complicații grave sau decese din cauza malariei.

Protecția rămâne cheia în fața bolii

Chiar dacă acest tratament este un pas important, OMS atrage atenția că prevenția rămâne cea mai eficientă cale de a lupta împotriva malariei.

Folosirea plaselor de țânțari tratate cu insecticid este recomandată tuturor, copii și adulți, pentru a preveni înțepăturile și răspândirea bolii.

Noi perspective pentru copiii din zonele de risc

Aprobarea acestui tratament reprezintă un pas esențial în combaterea malariei la sugari, oferind o soluție sigură și adaptată pentru cei mai mici pacienți. Acest lucru va contribui la salvarea multor vieți și la reducerea impactului bolii în comunitățile cele mai afectate.

Totuși, malaria continuă să fie o amenințare globală, mai ales în zonele sărace. Combinația dintre prevenție, vaccinare și tratament rămâne crucială pentru a scădea numărul de cazuri și decese.

În ultimii ani, au apărut și vaccinuri care oferă o anumită protecție copiilor mici împotriva acestei boli. Acestea, alături de noul tratament, întăresc arsenalul de luptă împotriva malariei.

Noul medicament pentru sugari completează măsurile deja existente și aduce speranță familiilor din zonele cu risc crescut. Cu fiecare pas înainte, șansele de a controla mai bine malaria cresc, iar viitorul copiilor din regiunile afectate devine mai sigur.