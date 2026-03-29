O dispută aprinsă între doi prieteni s-a încheiat tragic la Roma. Un cetățean român este acuzat că și-a ucis în bătaie amicul moldovean, Denis Rabei, în vârstă de 37 de ani. Victima a fost găsită într-o baracă abandonată, cu răni grave la cap și picioarele rupte.

Cadavru descoperit într-o baracă din San Basilio

Trupul neînsuflețit al lui Denis Rabei a fost descoperit în dimineața zilei de sâmbătă, 21 martie, într-o construcție improvizată din zona San Basilio. Anchetatorii și-au dat seama imediat că este vorba despre o moarte violentă, urmele de pe corp fiind evidente. Lucrurile au devenit și mai clare când s-a aflat că victima, un cetățean moldovean, era cunoscută autorităților italiene cu antecedente penale pentru furt și jaf.

Dar cine ar fi putut comite o asemenea faptă? Asta a fost întrebarea la care polițiștii au trebuit să răspundă rapid.

Suspectul principal, un prieten român

Polițiștii au restrâns rapid cercul suspecților, concentrându-se pe anturajul victimei. Iar investigația i-a condus direct la un prieten apropiat al acestuia, un cetățean român. Și el, la rândul său, avea un istoric penal, ceea ce a întărit suspiciunile. Cei doi se aflau împreună în baraca de pe Via Giggi Spaducci în momentul în care conflictul a degenerat.

Până la urmă, românul a fost reținut și se află acum în arest preventiv.

O insultă la adresa familiei ar fi declanșat totul

Conform primelor relatări, se pare că totul a pornit de la o ceartă banală. Agresorul a povestit că prietenul său, Denis, l-ar fi insultat și s-ar fi legat de familia lui. Românul a considerat aceste cuvinte de neacceptat. În punctul culminant al disputei, a pus mâna pe o rangă și l-a lovit pe moldovean în mod repetat, până când l-a ucis.

Ancheta este încă în desfășurare. E drept că avem o mărturisire, dar autoritățile italiene vor să stabilească cu exactitate cum s-au petrecut faptele în acea noapte tragică.