Un sfert dintre furnizorii europeni din industria auto se așteaptă să înregistreze pierderi în acest an, un semnal de alarmă care subliniază presiunea tot mai mare asupra unui sector afectat de costuri în creștere și schimbări structurale profunde. Cifrele, parte a studiului bianual „Pulse Check” realizat de Asociația Europeană a Furnizorilor Auto (CLEPA), arată o deteriorare a perspectivelor financiare.

Marje de profit sub pragul de sustenabilitate

Situația este, pe bune, îngrijorătoare. Aproximativ 24% dintre furnizori prevăd pierderi în acest an, un procent în creștere vizibilă față de cel de 15% relevat de ediția anterioară a studiului. Dar problema este mai adâncă de atât. Aceeași cercetare de piață, realizată cu ajutorul McKinsey, arată că 76% dintre respondenți se așteaptă la marje de profit sub 5%. Acest nivel este considerat în general insuficient pentru a putea susține investițiile absolut necesare în noi tehnologii și în capacitatea de producție.

Peste 100.000 de joburi pierdute

Impactul se vede deja pe piața muncii, dincolo de cifrele seci. Sectorul industrial al componentelor auto a pierdut peste 100.000 de locuri de muncă în Europa în ultimii doi ani. Iar nume grele din industrie, precum Continental AG, Robert Bosch GmbH sau ZF Friedrichshafen AG, au anunțat reduceri importante de personal sau măsuri de restructurare. V-ați gândit vreodată cum se ajunge aici? Furnizorii sunt cei care absorb, în mare parte, costurile uriașe ale tranziției către vehiculele electrice și ale migrării producției către Asia sau state din jurul Uniunii Europene.

Reorientare forțată spre industria de apărare

Companiile nu stau cu mâinile în sân.

Studiul arată că aproape trei sferturi dintre firme și-au reorganizat deja portofoliile de produse pentru a se adapta noilor realități. Numai că 40% dintre ele fac un pas și mai radical (o salvare temporară, e drept), extinzându-se în sectoare non-auto, cum ar fi cel al apărării. Această mișcare subliniază cât de mult sunt împinse anumite părți ale bazei de furnizori din Europa dincolo de nucleul lor tradițional.

Un apel la acțiune imediată

În acest context tensionat, Benjamin Krieger, secretarul general al CLEPA, trage un semnal de alarmă și cere măsuri pragmatice. El consideră că instabilitatea economică a impus o reorientare de urgență.

„Furnizorii din industria auto din Europa se confruntă cu o criză a rentabilității care necesită măsuri imediate și pragmatice. Instabilitatea economică a impus și o reorientare de urgență. Diversificarea către sectoare conexe ar trebui să constituie o măsură tactică temporară menită să ne protejeze forța de muncă și prezența industrială. Punerea în aplicare a Industrial Accelerator Act este mai importantă ca niciodată. În contextul geopolitic actual, autonomia strategică trebuie să treacă de la statutul de obiectiv îndepărtat la cel de prioritate politică și industrială imediată”, a declarat Krieger.