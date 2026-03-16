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Un șofer din Galați și-a împins mașina în flăcări pentru a salva parcarea

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Un șofer din Galați și-a împins mașina în flăcări pentru a salva parcarea

Un autoturism a luat foc luni seară, 16 martie 2026, în cartierul gălățean Mazepa 2, stârnind panică printre trecători. Intervenția rapidă a șoferului, ajutat de câțiva martori, a prevenit însă o nenorocire și mai mare, după ce aceștia au mutat vehiculul cuprins de flăcări departe de alte mașini parcate.

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Fum de sub capotă în mers

Totul a început brusc. Șoferul se afla la volan când a observat că de sub capotă ieșea un fum gros. Bărbatul a oprit imediat și a reușit să iasă din autoturism înainte ca focul să se extindă la habitaclu, salvându-și astfel viața.

Dar pericolul nu trecuse.

Mobilizare pentru a evita dezastrul

Mașina era parcată foarte aproape de alte vehicule, iar riscul ca incendiul să se propage era iminent. Într-un gest de prezență de spirit, șoferul a început să împingă singur autoturismul care ardea deja cu flacără deschisă. V-ați fi gândit să faceți așa ceva într-un moment de panică? Imediat, mai mulți oameni aflați în zonă i-au sărit în ajutor și, împreună, au reușit să mute vehiculul într-o zonă mai sigură, departe de restul parcării.

Și tot șoferul a fost cel care a sunat la numărul unic de urgență 112 pentru a solicita intervenția pompierilor.

Intervenția pompierilor a fost rapidă

La fața locului s-a deplasat un echipaj de la pompieri cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. E drept că, până la urmă, intervenția a fost una rapidă, incendiul fiind lichidat în scurt timp. Acțiunea promptă a împiedicat producerea unor pagube materiale mult mai însemnate.

Cauza probabilă un scurtcircuit

După lichidarea incendiului, pompierii au demarat verificările pentru a stabili cauza exactă. Primele concluzii indică faptul că focul a pornit, cel mai probabil, de la un scurtcircuit produs la motorul autoturismului.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma acestui incident.

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