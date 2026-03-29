Un tânăr de 20 de ani, șofer începător, a fost prins de polițiștii rutieri în timp ce gonea cu 150 km/h pe un drum județean din zona Horezu. Incidentul, petrecut pe 27 martie, s-a soldat cu suspendarea pe loc a permisului și o amendă usturătoare de peste 4.000 de lei.

Viteză dublă față de limita legală

Totul s-a întâmplat vineri, 27 martie 2026, în jurul orei 11:00. În acel moment, un echipaj al poliției rutiere desfășura activități de control pe DJ665. Radarul a înregistrat o viteză mult peste limita legală, care pe acel sector de drum este de 70 km/h. „Poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Horezu – Formaţiunea Rutieră au depistat un tânăr în vârstă de 20 de ani, conducător auto începător, în timp ce circula din direcţia Vaideeni către Horezu cu viteza de 150 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă este de 70 km/h”, au transmis reprezentanţii poliţiei.

Permis suspendat și sancțiuni drastice

Imediat după constatarea abaterii, oamenii legii au aplicat sancțiunile prevăzute de lege pentru o astfel de depășire a vitezei. Iar acestea nu sunt deloc de neglijat, mai ales pentru un șofer aflat la început de drum.

Sancțiunile au fost pe măsură.

„Conducătorului auto i-a fost reţinut permisul de conducere pentru o perioadă de 120 de zile, fiind eliberată o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie. si, a fost aplicată o sancţiune contravenţională în valoare de 4.050 lei”, au precizat oficialii. Practic, tânărul nu va mai putea urca la volan în următoarele patru luni (perioada de suspendare) și va trebui să achite o amendă considerabilă.

Avertismentul polițiștilor pentru tinerii șoferi

Autoritățile reamintesc că viteza este, din păcate, una dintre principalele cauze ale tragediilor de pe șoselele din România. Dar câți tineri, pe bune, se gândesc la consecințe atunci când apasă pedala de accelerație? „Respectarea limitelor legale de viteză este esenţială pentru siguranţa rutieră. Viteza excesivă reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de accidente grave, cu consecinţe dramatice”, au transmis reprezentanţii poliţiei.

Mesajul se îndreaptă cu precădere către cei care abia au obținut permisul de conducere și nu au suficientă experiență la volan. „Facem apel, în special către conducătorii auto începători, să adopte un comportament responsabil la volan, să respecte regulile de circulaţie şi să conştientizeze riscurile la care se expun atât pe ei înşişi, cât şi pe ceilalţi participanţi la trafic.”

Până la urmă, responsabilitatea este individuală. „Siguranţa pe drumurile publice depinde de fiecare dintre noi”, au concluzionat polițiștii.