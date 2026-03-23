Un șofer român de TIR a fost ucis duminică dimineață în localitatea spaniolă Alfajarín (Zaragoza), după ce a fost lovit mortal de un alt șofer de camion. Tragedia s-a produs în momentul în care victima l-ar fi surprins pe agresor furând motorină din rezervorul camionului său.

Prins în fapt, a ucis pentru a scăpa

Totul s-a petrecut în jurul orei 4:20, într-o stație de serviciu de pe teritoriul municipal. Potrivit primelor informații, șoferul român l-a confruntat pe hoț. În acel moment, suspectul s-a urcat în propriul vehicul și a încercat să plece în trombă. În timpul manevrei de fugă, l-a lovit pe român, provocându-i răni fatale. În loc să oprească și să-i acorde ajutor, criminalul a părăsit locul accidentului.

Suspectul, prins la 45 de kilometri distanță

Dar fuga sa nu a durat mult. La trei ore după incident, Guardia Civil a reușit să îl localizeze pe șoferul fugar la aproximativ 45 de kilometri distanță de locul faptei. Individul a fost imediat arestat pentru suspiciune de omor și furt de combustibil.

Ancheta este coordonată de Poliția Judiciară, iar detaliile cazului sunt încă în curs de clarificare. Suspectul urmează să fie prezentat în fața unui judecător în orele următoare.

Omor sau imprudență?

Magistrații spanioli vor avea o decizie grea de luat. Ei vor stabili, până la urmă, dacă fapta va fi încadrată ca omor prin imprudență sau, mult mai grav, ca omor intenționat. Tot judecătorii vor decide dacă autorul va fi plasat în arest preventiv pe durata cercetărilor.

Dramă dublă soția a încercat să se sinucidă

Vestea a căzut ca un trăsnet peste familia victimei. Copleșită de durere la aflarea veștii, soția șoferului român a încercat să-și pună capăt zilelor.

O tragedie fără margini.

Nu este un caz izolat

Și, din păcate, nu este pentru prima dată când un șofer român își pierde viața în condiții similare în Europa. V-ați gândit vreodată la pericolele la care se expun acești oameni, noapte de noapte, în parcările de pe autostrăzi? E drept că meseria e periculoasă, dar parcă e prea mult. În octombrie 2025, un alt şofer român de TIR a fost ucis de un conaţional, în Italia. Iar în urmă cu câțiva ani, un altul a fost ucis în Londra, în timp ce un coleg de-al său a fost înjunghiat, scăpând cu viaţă doar fiindcă a reuşit să fugă la timp.