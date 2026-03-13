Un soldat francez a fost ucis în Irak, anunță președintele Emmanuel Macron

Un soldat francez a fost ucis, iar alți câțiva au fost răniți în urma unui atac desfășurat în nordul Irakului. Vestea tragică a fost confirmată chiar de președintele francez, Emmanuel Macron, vineri dimineață, într-o postare pe rețeaua socială X.

Cine este militarul ucis

Liderul de la Élysée a dezvăluit și identitatea militarului. „Plutonierul adjutant șef Arnaud Frion din Batalionul 7 de Vânători Alpini din Varces a murit pentru Franța în timpul unui atac în regiunea Erbil din Irak”, a transmis Macron. Iar acest deces marchează prima victimă franceză înregistrată în războiul din Orientul Mijlociu, conflict ce a început luna trecută odată cu loviturile americano-israeliene asupra Iranului.

Macron: Atacul este inacceptabil

Președintele francez a catalogat atacul drept „inacceptabil”. Ce caută, până la urmă, soldații francezi acolo? Macron a ținut să clarifice că militarii se aflau în Irak pentru a lupta împotriva Statului Islamic, misiunea lor fiind una de antrenament a forțelor locale.

„Prezența lor în Irak se înscrie în cadrul strict al luptei împotriva terorismului”, a subliniat președintele. El a adăugat și un mesaj cu subînțeles, afirmând că „războiul din Iran nu poate justifica astfel de atacuri”.

Detaliile atacului cu dronă

Înainte de confirmarea decesului, comandamentul militar francez anunțase că șase soldați fuseseră răniți într-un atac cu dronă în regiunea Erbil din Kurdistan. Aceștia participau la un exercițiu de antrenament antiterorist. E drept că autoritățile nu au oferit detalii despre originea dronei care a lovit grupul de militari. Soldații răniți au fost imediat preluați pentru îngrijiri medicale (detaliile despre starea lor actuală nu sunt publice).

Un alt atac în aceeași zonă

Tensiunea este maximă în regiune.

Numai că atacul asupra francezilor nu a fost un incident izolat. O bază italiană din Erbil a fost vizată de un atac similar cu dronă chiar joi, deși, din fericire, în acel caz nu au fost raportate victime.