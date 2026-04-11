Prețurile locuințelor au explodat în Europa la finalul lui 2025, cu un avans mediu de 5,5% în Uniunea Europeană. Ungaria conduce detașat clasamentul cu o majorare de peste 20%, în timp ce România se situează peste media europeană, dar sub ritmul accelerat al țărilor din regiune, conform ultimelor date Eurostat.

Ungaria, campioana detașată a scumpirilor

Ungaria a înregistrat cel mai mare avans anual al prețurilor locuințelor în trimestrul patru din 2025, pe bune, de 21,2%. Kate Everett-Allen, de la Knight Frank, explică rezultatul prin „programele de subvenționare a achizițiilor imobiliare promovate de autorități în ultimii ani, care au stimulat atât cererea populației, cât și activitatea investitorilor”.

Iar motorul principal al acestei tendințe generale, conform lui Michael Polzler, CEO al REMAX Europe, este îmbunătățirea condițiilor de finanțare. Polzler a declarat pentru Euronews că „pe măsură ce ratele dobânzilor s-au stabilizat, cumpărătorii care amânaseră achiziția unei locuințe au revenit pe piață”.

Cererea internațională aprinde sudul Europei

Dar nu doar Ungaria a văzut creșteri spectaculoase. În zona euro, Portugalia a urmat cu o creștere de 18,9%, iar Croația cu 16,1%. Spania a înregistrat și ea un avans mare de 12,9%.

Factorul comun? Cererea internațională. Migrația motivată de stilul de viață, cumpărătorii de a doua locuință și investițiile străine (inclusiv nomazi digitali și pensionari) au menținut presiunea pe piețele urbane și de coastă. În Portugalia, lucrurile au fost amplificate de o ofertă extrem de limitată în Lisabona și Porto, dar și de un sistem de garanții publice care permite finanțare ipotecară de până la 100% pentru tinerii la prima achiziție.

Estul Europei, în plină expansiune

Hai sa vedem cum stăm în regiunea noastră. Slovacia (12,8%), Bulgaria (12,6%), Letonia (11%), Lituania (10,8%) și Cehia (10,4%) au depășit și ele pragul de 10%. Everett-Allen notează că „Europa Centrală și de Est a performat vizibil, susținută de o creștere mai puternică a PIB-ului și de investiții în infrastructură”.

Și România unde se află în tot acest tablou? Am înregistrat o creștere de 6,7% a prețurilor locuințelor, peste media UE de 5,5%, dar sub performanțele vecinilor. Am fost depășiți ușor de țări precum Danemarca (7,6%) și Irlanda (7%).

Finlanda, singura țară pe minus

O singură excepție notabilă.

Finlanda a fost singura piață din cele 29 analizate unde prețurile locuințelor au scăzut, cu un minus de 3,1% față de anul anterior. Dintre marile economii ale Uniunii Europene, Spania conduce detașat. Germania, în schimb, a crescut cu doar 3%, iar Franța cu un modest 1%, ambele piețe recuperând însă după corecțiile bruște suferite în perioada 2023-2024.