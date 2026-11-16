Clienții casnici PPC Energie aflați în serviciul universal ar urma să plătească 1,96 lei pentru un kilowatt-oră de la 1 ianuarie 2027, față de 1,65 lei din 1 iulie 2026, ambele prețuri cu TVA, potrivit informațiilor publicate la 16 noiembrie de Newsweek România. La un consum de 100 kWh, diferența dintre cele două prețuri este de 31 de lei, dacă ele se aplică locului de consum și celelalte condiții rămân neschimbate.

Creșterea este de 0,31 lei pe kWh. Raportată la vechiul preț de 1,65 lei, aceasta înseamnă aproximativ 18,8%, procent rotunjit la 20% în relatarea inițială. Schimbarea anunțată nu se aplică automat clienților care au contracte la preț fix.

Cine ar plăti noul preț

Prețul anunțat privește serviciul universal pentru clienții casnici ai PPC Energie. Compania are și oferte cu preț fix, precum PPC Relaxat, PPC Fix Verde, PPC Fix și PPC Fix Anual. Pentru un client cu un astfel de contract, prețul și perioada în care rămâne valabil se verifică în propriile acte, nu se deduc din anunțul despre serviciul universal.

Prețurile din relatare nu arată câți clienți casnici sunt efectiv în serviciul universal. Nici numărul total de clienți ai furnizorului nu arată câte gospodării ar urma să plătească noul tarif. ANRE îl listează pe PPC Energie ca furnizor de ultimă instanță desemnat, dar această calitate nu înseamnă că fiecare client PPC are contract de serviciu universal.

Cât ar crește factura la același consum

Pentru 100 kWh, înmulțirea consumului cu prețurile anunțate dă 165 de lei la tariful vechi și 196 de lei la cel nou. Pentru 200 kWh, rezultatul este de 330 de lei, respectiv 392 de lei: o diferență de 62 de lei. Acestea sunt calcule făcute la același consum, nu sume garantate pentru fiecare factură.

PPC precizează că prețul final poate varia în funcție de firma care distribuie energia în zona locuinței. În contract trebuie verificate și eventualele componente fixe. Potrivit contractului-cadru pentru serviciul universal, factura se emite lunar și se plătește în 15 zile de la emitere. Dacă perioada facturată trece peste data schimbării prețului, consumul se împarte proporțional cu numărul de zile în care se aplică fiecare preț.

Cum se verifică prețul din contract

Înainte de 1 ianuarie 2027, clientul poate urma acești pași:

Verifică pe ultima factură și în contract numele ofertei, prețul și perioada în care acesta este valabil.

Consultă contractul și facturile în contul myPPC, unde PPC spune că sunt afișate aceste informații.

Compară prețul final și condițiile altor oferte în comparatorul POSF/ANRE înainte de a alege un nou contract.

PPC arată că schimbarea furnizorului este gratuită și nu întrerupe alimentarea cu energie. Clienții pot cere și o ofertă PPC cu preț fix; tariful aplicabil rămâne cel din contractul ales și din condițiile sale.