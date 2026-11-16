Senatul a adoptat luni, 16 noiembrie 2026, o propunere prin care persoanele rănite în atacuri ale unor animale sălbatice ar primi daune morale de cel puțin 50.000 de euro. Banii nu se acordă încă după această regulă: propunerea trebuie votată și de Camera Deputaților înainte să poată deveni lege.

Pragul ar fi valabil pentru rănirea provocată de animale din speciile trecute în anexele Legii vânătorii, nu pentru orice incident cu un animal. Pentru un atac soldat cu deces, textul adoptat de Senat prevede sume pentru soțul rămas în viață și copii sau, dacă aceștia lipsesc, pentru alte rude de gradul I. Textul nu stabilește pentru familie același prag de 50.000 de euro prevăzut expres în cazul rănirii.

În prezent, daunele morale pentru o persoană rănită nu au un astfel de prag fix. Ele se calculează în funcție de zilele în care persoana nu a putut munci și de salariul ei; pentru cine nu este salariat se folosește salariul minim.

Cine ar plăti și ce sume ar fi acoperite

Potrivit propunerii, despăgubirile ar fi suportate de autoritatea centrală care răspunde de vânătoare și/sau de cea care răspunde de mediu. Pe lângă daunele morale pentru rănire, textul acoperă cheltuielile de spitalizare și veniturile nete pe care victima nu le-a putut câștiga cât timp a fost incapabilă să muncească. În caz de deces, sunt prevăzute și cheltuielile de înmormântare.

Propunerea se referă la speciile din două anexe ale Legii vânătorii, în loc să dea o listă nouă de animale în articolul despre victime. Între animalele din relatarea despre vot se află ursul, șacalul, lupul și mistrețul. Condiția din text este ca atacul să fi provocat rănirea sau moartea unei persoane.

Cum se stabilesc despăgubirile acum

Potrivit regulilor în vigoare din 2023, suma pentru un atac asupra unei persoane este stabilită de o comisie. În caz de rănire, aceasta ia în calcul venitul net pierdut pe perioada în care victima nu a putut munci, cheltuielile medicale dovedite cu acte și daunele morale. Pentru o persoană fără salariu, la calculul venitului pierdut se folosește salariul minim brut.

În caz de deces, regulile actuale prevăd cheltuielile de înmormântare, transportul persoanei decedate și sume pentru familie raportate la salariul minim brut până la vârsta la care victima ar fi ieșit la pensie. Despăgubirea este aprobată printr-o decizie a conducerii structurii competente, iar decizia poate fi contestată. Cheltuielile medicale trebuie susținute cu documente justificative.

Ce se schimbă doar dacă propunerile devin lege

Senatul a adoptat și o propunere potrivit căreia rănirea sau uciderea unui animal ca reacție la atacul acestuia nu ar mai constitui infracțiune. Separat, în proiectul despre Legea vânătorii, valoarea actuală de 40.000 de euro prevăzută pentru uciderea ilegală a unui urs ar scădea la 500 de euro. Acea valoare privește animalul ucis ilegal, nu despăgubirea pentru o persoană atacată.

Camera Deputaților urmează să dezbată și să voteze cele două propuneri, pe care le poate modifica. Dacă devin legi, aplicarea lor începe după promulgare și publicarea în Monitorul Oficial: de regulă, la trei zile de la publicare, dacă legea nu stabilește o dată ulterioară.