În septembrie 2026, pensia medie de serviciu a magistraților era de 25.682 de lei, de 9,22 ori pensia medie din sistemul public, de 2.785 de lei. Pentru pensiile de serviciu, președinta Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) a indicat o cheltuială de aproximativ 209 milioane de lei pe lună, din care aproximativ 153 de milioane de lei de la bugetul de stat, fără să precizeze luna la care se referă suma.

În septembrie erau 12.003 beneficiari ai celor șase categorii de pensii de serviciu administrate de CNPP. La sfârșitul aceleiași luni, sistemul public înregistra 4.674.614 pensionari, iar pensia medie era de 2.785 de lei. Mediile de mai jos nu arată cât primește fiecare persoană.

Cât primește fiecare categorie, în medie

Toate cifrele din tabel sunt din centralizarea CNPP pentru septembrie 2026. Categoriile au pensii medii și numere de beneficiari diferite.

Categorie Medie (lei) Beneficiari Magistrați 25.682 5.875 Personal aeronautic 13.179 1.314 Curtea de Conturi 10.790 712 Personal auxiliar din justiție 7.381 2.470 Diplomați și consuli 7.062 776 Funcționari parlamentari 6.285 856

Comparația folosește pensia medie publică de 2.785 de lei din septembrie 2026 și nivelul de 1.281 de lei al indemnizației sociale pentru pensionari. Aceasta din urmă este numită uneori „pensia minimă”, dar este un ajutor care completează veniturile celor eligibili, nu o pensie separată.

Magistrați: de 9,22 ori media publică și de 20,05 ori nivelul indemnizației sociale.

Personal aeronautic: de 4,73 ori media publică și de 10,29 ori nivelul indemnizației sociale.

Curtea de Conturi: de 3,88 ori media publică și de 8,42 ori nivelul indemnizației sociale.

Personal auxiliar din justiție: de 2,65 ori media publică și de 5,76 ori nivelul indemnizației sociale.

Diplomați și consuli: de 2,54 ori media publică și de 5,51 ori nivelul indemnizației sociale.

Funcționari parlamentari: de 2,26 ori media publică și de 4,91 ori nivelul indemnizației sociale.

Fiecare raport rezultă din împărțirea mediei categoriei la 2.785 de lei, respectiv la 1.281 de lei. De exemplu, 25.682 împărțit la 2.785 înseamnă aproximativ 9,22. Comparația este între medii și un nivel de ajutor; nu arată diferența dintre pensiile a două persoane.

Cât se plătește din bugetul de stat

Pensia de serviciu include partea calculată după regulile pensiei publice. Diferența până la pensia de serviciu este plătită din bugetul de stat. CNPP a comunicat pentru septembrie 2026 următoarele medii ale acestei diferențe, în lei pe beneficiar:

Magistrați: 22.545 de lei.

Personal aeronautic: 8.140 de lei.

Curtea de Conturi: 2.722 de lei.

Personal auxiliar din justiție: 4.504 lei.

Diplomați și consuli: 3.061 de lei.

Funcționari parlamentari: 3.554 de lei.

La magistrați, cifrele publicate nu se adună: 7.617 lei din bugetul asigurărilor sociale și 22.545 de lei din bugetul de stat însumează 30.162 de lei, nu media anunțată de 25.682 de lei. De aceea, înmulțirea acestor componente cu numărul beneficiarilor nu dă un cost lunar sigur pentru septembrie.

Raportul financiar al CNPP pentru primul semestru din 2026 arată o medie lunară de 128,002 milioane de lei în documentele de plată din bugetul de stat pentru pensiile de serviciu, la o medie de 10.000 de prestații. Centralizarea din septembrie numără 12.003 beneficiari, nu prestațiile medii din semestru. Nici suma de aproximativ 153 de milioane de lei comunicată de președinta CNPP nu poate fi atribuită lunii septembrie, pentru că luna statistică nu a fost precizată.

Cum se calculează pensia de serviciu

Nu există o formulă comună pentru cele șase categorii administrate de CNPP. Pensia publică obișnuită se calculează din punctele adunate de persoană de-a lungul activității, înmulțite cu valoarea unui punct de referință; în 2026, aceasta este de 81 de lei. Pentru o pensie de serviciu contează și veniturile din perioada stabilită prin legea categoriei, precum și condițiile de vârstă și vechime.

Magistrați: pentru drepturile supuse regulii aplicate din 2 martie 2026, sunt necesari cel puțin 35 de ani lucrați, dintre care 25 de ani în funcțiile prevăzute de lege. Pensia pornește de la 55% din media veniturilor brute luate în calcul pentru ultimele 60 de luni, iar suma netă nu poate depăși 70% din ultimul venit net.

Personal auxiliar din justiție: regula nouă pornește tot de la 55% din media veniturilor prevăzute de lege pentru ultimele 60 de luni și cere 35 de ani lucrați, dintre care 25 în specialitate. În situațiile în care legea permite mai puțini ani în specialitate, cuantumul scade cu 2% pentru fiecare an lipsă.

Personal aeronautic civil navigant: pensia pornește de la 65% din media veniturilor brute din perioada prevăzută de lege. Pentru fiecare an complet peste vechimea minimă se adaugă un punct procentual, fără depășirea bazei de calcul.

Diplomați și consuli: pentru drepturile noi se aplică 65% la media salariilor de bază și 65% la media sporurilor permanente luate în calcul, pe perioada prevăzută de lege.

Funcționari parlamentari: la vârsta standard de pensionare, cuantumul este de 65% din media veniturilor brute din perioada de calcul stabilită de lege.

Curtea de Conturi: pentru auditorii publici externi cu cel puțin 25 de ani în instituție, cuantumul este de 65% din media veniturilor brute cu caracter permanent, dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții legale.

Legea nr. 282/2023 a schimbat, în principal de la 1 ianuarie 2024, calculul mai multor pensii de serviciu: a lungit perioadele din care se iau veniturile și a scos din calcul veniturile fără caracter permanent. Pentru magistrați și personalul auxiliar, Legea nr. 24/2026 a adus regula de 55% și calculul pe 60 de luni; aplicarea ei a fost fixată la 2 martie 2026. Persoanele cu drepturi sau condiții îndeplinite înainte de această dată pot intra sub reguli de trecere, astfel că formula nouă nu recalculează automat fiecare pensie din tabel.

În 2026, mai multe categorii de pensii de serviciu nu se actualizează cu inflația. Mediile din septembrie cuprind pensii stabilite în momente și după reguli diferite; ele nu reprezintă suma promisă unei persoane care depune cererea acum.

Cât rămâne după reținerile din pensie

Din august 2025 până la 31 decembrie 2027, pentru partea unui drept de pensie care depășește 3.000 de lei se reține 10% pentru sănătate. Impozitul este de 10% din suma rămasă impozabilă după scăderea pragului de 3.000 de lei și a contribuției pentru sănătate. Plătitorul reține aceste sume înainte de plată.

La o pensie brută de 6.000 de lei, aleasă ca exemplu, partea de peste 3.000 de lei este 3.000 de lei. Contribuția pentru sănătate este 300 de lei, apoi baza impozitului devine 2.700 de lei, iar impozitul este 270 de lei. Rămân 5.430 de lei pentru acest exemplu cu un singur drept de pensie; media unei categorii nu poate fi transformată în pensia netă a fiecărui beneficiar.

Cum se cere și cum se contestă pensia

Persoana trebuie să aparțină uneia dintre categoriile prevăzute de lege și să îndeplinească regulile aplicabile ei. CNPP cere documentele generale pentru înscrierea la pensie și adeverința-tip cu datele necesare calculului, eliberată de angajator. Actele concrete diferă după categorie; o listă identică pentru toate cele șase ar putea lăsa în afara dosarului un document necesar.

Verifică în ce categorie intră și ce condiții de vârstă și vechime i se aplică. Cere angajatorului adeverința-tip și pregătește documentele de pensionare cerute pentru categoria sa. Depune cererea și actele la casa teritorială de pensii de la domiciliu. Primește o decizie de admitere sau respingere. Casa teritorială o emite în 45 de zile de la înregistrarea cererii; termenul poate fi prelungit cu 30 de zile în situațiile prevăzute de lege. Decizia se comunică în 10 zile de la emitere. Verifică suma și datele folosite la calcul. Dacă găsește o greșeală, poate cere lămuriri casei teritoriale și poate contesta decizia la instanța competentă în 45 de zile de la comunicare.

Întrebări frecvente

Intră și pensiile militare în cei 12.003 beneficiari?

Nu. Numărul privește cele șase categorii administrate de CNPP. Pensiile militarilor, polițiștilor și personalului serviciilor de informații sunt gestionate de case sectoriale.

De ce apar două numere pentru pensionarii din sistemul public?

Tabelul CNPP pentru asigurările sociale de stat arată 4.572.742 de pensionari în septembrie 2026. Cifra de 4.674.614 privește totalul înregistrat la sfârșitul lunii și include și pensionari cu perioade lucrate în agricultură. Sunt grupuri numărate diferit.

Poate un magistrat să iasă la pensie la 49 de ani?

Doar dacă îndeplinește condițiile regulilor de trecere. Pentru cei care îndeplinesc vechimea specială în 2026, vârsta minimă etapizată este de 49 de ani; aceasta crește în anii următori. Nu este o vârstă valabilă pentru toate categoriile din tabel.

Cine primește completarea până la 1.281 de lei?

Pentru pensionarii eligibili, indemnizația socială completează până la 1.281 de lei totalul veniturilor din pensii și din alte drepturi plătite prin sistemul public. Valoarea unei singure pensii, luată separat, nu stabilește automat dreptul la ajutor.

Surse verificate la 16 noiembrie 2026: Casa Națională de Pensii Publice, datele pentru septembrie 2026, raportul pentru primul semestru din 2026 și paginile despre pensiile de serviciu și indemnizația socială; declarația președintei CNPP privind cheltuiala lunară; Legea nr. 282/2023; Legea nr. 141/2025; OUG nr. 11/2025; Legea nr. 24/2026; OUG nr. 9/2026; regulile privind emiterea și contestarea deciziilor de pensie.