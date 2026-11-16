Hidroelectrica, companie controlată de stat prin Ministerul Energiei, a raportat un profit net de 537 de milioane de lei în trimestrul al treilea din 2026, cu 26,1% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025. Pentru cei care dețin acțiuni, rezultatul arată presiunea pusă pe câștigul companiei de producția mai mică și de energia cumpărată, dar nu stabilește dividendul pentru 2026.

În trimestrul al treilea din 2025, profitul net fusese de 727 de milioane de lei. Scăderea este de 190 de milioane de lei, deși veniturile au urcat de la 2.382 la 2.554 de milioane de lei. Din fiecare 100 de lei încasați, companiei i-au rămas aproximativ 21 de lei profit net, față de 30 de lei cu un an înainte.

De ce a scăzut profitul când veniturile au crescut

Seceta și debitul mic al Dunării au redus energia produsă de Hidroelectrica. În trimestrul al treilea din 2026, producția netă a ajuns la 2.258 GWh. Aceasta a fost cu 6,1% mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut. Un GWh înseamnă un milion de kilowați-oră.

Ca să își acopere contractele, compania a cumpărat 1.000 GWh de energie din piață. Sunt cu 60% mai mult decât în trimestrul al doilea din 2026, dar numai cu 17 GWh peste cele 983 GWh cumpărate în trimestrul al treilea din 2025. Procentul de 60% compară două trimestre consecutive, nu aceeași perioadă din doi ani.

Cheltuiala cu energia cumpărată a ajuns la 543 de milioane de lei în trimestrul al treilea din 2026, în creștere cu 46,1% față de aceeași perioadă din 2025. Suma reprezintă aproape 60% din cele 907 milioane de lei cheltuite pentru achiziții de energie în primele nouă luni ale anului. În același trimestru, furnizarea de energie către clienți a adus venituri de 1.232 de milioane de lei, cu 19% mai mult decât cu un an înainte, însă veniturile mai mari nu au împiedicat scăderea profitului.

Profitul pe nouă luni a rămas peste cel din 2025

În primele nouă luni din 2026, Hidroelectrica a obținut un profit net de 3.108 milioane de lei, față de 2.314 milioane de lei în aceeași perioadă din 2025. Creșterea este de 34,3%. Trimestrul al treilea a adus aproximativ 17% din profitul acumulat de la începutul anului până la 30 septembrie.

Producția netă pe nouă luni a ajuns la 9.328 GWh, peste cele 8.473 GWh din perioada comparabilă a anului trecut. Astfel, scăderea producției din trimestrul al treilea nu a șters creșterea acumulată în prima parte a anului.

Ce urmează pentru cei care dețin acțiuni

Raportarea publicată pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2026 este una interimară, nu o decizie privind dividendele pentru întregul an. Prin urmare, profitul anunțat nu este o sumă care se plătește acum deținătorilor de acțiuni.

Hidroelectrica a avertizat că seceta continuă și în trimestrul al patrulea. Dacă producția proprie rămâne mică, iar energia necesară pentru contracte trebuie cumpărată la prețuri ridicate, profitul poate fi afectat în continuare. Compania are programată prezentarea rezultatelor pentru investitori pe 17 noiembrie 2026, la ora 16:00.