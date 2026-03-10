United Airlines poate interzice pe viață pasagerii care ascultă muzică fără căști

Compania aeriană United Airlines a introdus o nouă regulă drastică ce ar putea duce la interzicerea permanentă a pasagerilor care ascultă muzică sau vizionează videoclipuri la bord fără a folosi căști. Măsura vine în contextul în care tot mai mulți călători se plâng de zgomotul produs de dispozitivele electronice în timpul zborului.

Transportatorul american și-a actualizat contractul de transport la sfârșitul lunii trecute, adăugând o clauză specifică pentru această problemă. Potrivit Euronews, compania are acum dreptul de a evacua din aeronavă pasagerii „care nu folosesc căști în timp ce ascultă conținut audio sau video”.

Ce riscă pasagerii indisciplinați

Consecințele pentru încălcarea acestei reguli nu se opresc la simpla evacuare din avion. Contractul stipulează că United Airlines are dreptul de a refuza transportul „pe o bază permanentă sau temporară” pentru oricine încalcă termenii acordului. Astfel, un pasager care deranjează zborul ascultând conținut media la volum maxim riscă o interdicție pe viață.

Compania a precizat că pasagerii pot solicita o pereche de căști gratuite la bord. Totuși, acestea s-ar putea să nu fie compatibile cu telefoanele moderne, deoarece folosesc o mufă tradițională de 3,5 mm, care nu se mai regăsește pe majoritatea dispozitivelor noi.

Eticheta în avion, un subiect tot mai dezbătut

Noua regulă a United Airlines face parte dintr-o dezbatere mai amplă privind eticheta și comportamentul acceptabil în timpul călătoriilor cu avionul. Discuțiile pe această temă par să se reaprindă periodic, acoperind de la ținuta vestimentară la obiceiurile personale.

La sfârșitul anului trecut, Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a lansat o campanie video prin care încuraja oamenii „să se îmbrace cu respect” în aeroporturi. În februarie, Aeroportul Internațional Tampa a devenit viral pe platforma X după ce a glumit că va interzice purtarea șlapilor Crocs și a pijamalelor în terminale. Deși prima inițiativă nu poate fi impusă legal, iar a doua a fost o glumă, unele companii aeriene au reguli foarte stricte.

De la ținută la tatuaje: Ce reguli impun alte companii

Un exemplu concret este cel al companiei americane low-cost Spirit Airlines. În ianuarie 2025, aceasta și-a actualizat contractul de transport pentru a interzice clienții „desculți sau îmbrăcați necorespunzător”. Definiția include „haine transparente; care nu acoperă adecvat; sâni, fese sau alte părți intime expuse”.

Mai mult, Spirit Airlines a avertizat și împotriva purtării de „îmbrăcăminte și artă corporală, cum ar fi tatuajele, obscene, indecente sau jignitoare”. Aceste măsuri arată o tendință a companiilor aeriene de a impune standarde mai clare de comportament și vestimentație pentru a asigura confortul tuturor pasagerilor.