UNTOLD anunță primii artiști pentru scena Galaxy: Carl Cox și Mau P vin la Cluj

UNTOLD a dezvăluit primele nume mari care vor urca pe scena Galaxy, dedicată muzicii house și techno. Legendarul DJ Carl Cox se întoarce la Cluj-Napoca, alături de artiști în premieră precum Holy Priest și Mau P, pregătind terenul pentru o ediție memorabilă a festivalului.

Evenimentul, considerat al treilea cel mai mare din lume, se va desfășura între 6 și 9 august și promite să adune peste 470.000 de fani. Potrivit informațiilor publicate de Adevărul, pe cele opt scene și în multiplele music spots vor concerta peste 200 de artiști. Primul val de nume pentru scena underground îi include pe Carl Cox, Holy Priest, Mau P și Joseph Capriati.

Un pionier al muzicii electronice revine la UNTOLD

Carl Cox, un adevărat pionier al culturii globale a muzicii electronice, revine la UNTOLD cu un set spectaculos. Cu o carieră de peste trei decenii, el rămâne unul dintre cei mai influenți ambasadori ai muzicii house și techno la nivel mondial. Artistul este recunoscut pentru show-urile sale dinamice și pentru conexiunea puternică pe care o creează cu publicul la fiecare apariție.

Premierele de la scena Galaxy: Holy Priest și Mau P

Reprezentant al noii generații de artiști techno, Holy Priest vine pentru prima dată la UNTOLD. Producțiile sale sunt caracterizate de influențe hard și industriale, cu tempo-uri rapide și structuri directe, reflectând energia brută a techno-ului contemporan. El a câștigat rapid vizibilitate pe platformele digitale, fiind asociat cu o generație care preferă muzica hardcore fără compromisuri.

Tot în premieră la scena Galaxy sosește și Mau P, DJ-ul și producătorul olandez care a devenit un nume relevant pe scena house internațională. Ascensiunea sa a început odată cu lansarea piesei „Drugs From Amsterdam” în 2022, care a ajuns pe locul 1 în clasamentul Beatport. Ulterior, Mau P a intrat în Top 100 DJs și în circuitul celor mai mari cluburi și festivaluri din Europa și Statele Unite, stilul său fiind orientat spre un house contemporan, cu accent pe groove.

Joseph Capriati completează primul val de nume

Apreciatul DJ și producător italian Joseph Capriati se alătură lineup-ului pentru a pregăti o călătorie muzicală intensă pentru publicul UNTOLD. El este cunoscut pentru construcția magistrală a seturilor sale și pentru echilibrul perfect dintre techno-ul intens și influențele house. Fanii se pot aștepta la o experiență unică odată cu începutul noii ere a festivalului.

Ce artiști sunt deja confirmați pe scena principală

Aceste nume se adaugă unei liste deja impresionante de artiști confirmați pentru scena principală. Printre aceștia se numără Sting, Lewis Capaldi, Flo Rida, Swae Lee, Tash Sultana, Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello și Kygo. Lor li se alătură James Hype, Afrojack, R3hab, Lost Frequencies, Sebastian Ingrosso, MËSTIZA și Steve Aoki. Organizatorii au anunțat că noi artiști, atât pentru scena principală, cât și pentru Galaxy, vor fi dezvăluiți în curând. Abonamentele, inclusiv cele VIP Galaxy Backstage, și pachetele de cazare sunt disponibile pe untold.com.

Sursa: Adevarul