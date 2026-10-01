Piața de capital din România a avut o evoluție pozitivă în primul semestru al acestui an, într-un context economic intern dificil și într-un mediu internațional marcat de incertitudine.

Indicele BET a avansat cu 32,93% în primele șase luni, iar numărul total al tranzacțiilor la BVB a crescut cu 56,24% față de aceeași perioadă a anului trecut. Dincolo de aceste cifre, important este faptul că piața a continuat să atragă interes, să își extindă activitatea și să își consolideze rolul în arhitectura financiară a economiei.

Evoluția din primul semestru trebuie privită însă cu măsură. Economia României rămâne expusă unor presiuni importante, de la inflație și costuri de finanțare până la efectele unui context geopolitic imprevizibil. Tocmai într-un asemenea mediu, calitatea unei piețe se vede și în capacitatea sa de a funcționa ordonat, transparent și predictibil.

Pentru ASF, prioritatea rămâne consolidarea unei piețe de capital credibile și stabile, capabile să susțină investițiile, să ofere companiilor alternative reale de finanțare și să transforme interesul investitorilor într-o participare de durată.

Raportul ASF privind evoluția pieței de capital în primul semestru al anului 2026 poate fi consultat aici – https://shorturl.at/hx6W9