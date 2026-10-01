Contractele futures pentru petrol Brent, reperul internațional, au revenit joi, 1 octombrie 2026, peste pragul de 100 de dolari pe baril. Cotația a crescut cu 2,4%, la 100,35 dolari pe baril, la ora 08:30 GMT, după ce anterior înregistra pierderi.

Contractele futures pentru West Texas Intermediate (WTI), reperul american, au avansat în aceeași sesiune cu 2,45%, la 92,62 dolari pe baril, potrivit Anadolu.

Negocierile SUA-Iran pun în discuție livrările de energie

Investitorii au evaluat semnele unei îmbunătățiri a transporturilor regionale de petrol și riscul ca revenirea livrărilor să eșueze fără un acord durabil pentru încheierea războiului din Iran. Negocierile SUA-Iran influențează astfel perspectivele unei aprovizionări stabile cu energie în Orientul Mijlociu.

Strâmtoarea Ormuz, rută majoră pentru transporturile globale de petrol și punct strategic pentru traficul energetic regional, rămâne în centrul negocierilor și al perspectivelor privind livrările.

Fatemeh Mohajerani, purtătoare de cuvânt a guvernului iranian, a declarat miercuri că Teheranul a primit răspunsul Washingtonului la o nouă propunere transmisă prin medierea Qatarului. Condițiile anunțate de Iran includ încetarea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban, ridicarea blocadei navale americane și eliberarea activelor iraniene înghețate.

OPEC+ păstrează neschimbate țintele de producție

Șapte producători OPEC+ au menținut pentru octombrie țintele de producție la nivelurile din septembrie, păstrând politica de ofertă neschimbată în paralel cu evoluțiile diplomatice.