Valea Morții a înflorit: Ploile record au transformat cel mai arid deșert în covor de flori

Valea Morții, cunoscut ca cel mai fierbinte și uscat loc de pe Pământ, a devenit scena unui fenomen natural spectaculos. Mii de flori sălbatice au acoperit peisajul arid, creând o imagine care uimește cercetătorii și vizitatorii.

Serviciul Parcurilor Naționale (NPS) a confirmat oficial pe 22 februarie că anul acesta aduce o înflorire peste medie, cea mai impresionantă din ultimul deceniu. Potrivit Adevarul, fenomenul este considerat cel mai spectaculos observat în Valea Morții din 2016.

Ploile record, secretul transformării

La baza acestui mister al naturii stă o toamnă neobișnuit de ploioasă. În cursul anului 2025, o cantitate record de 6,1 cm de precipitații a căzut peste deșert. Această apă a îmbibat semințele aflate în stare latentă și a eliminat stratul lor protector, permițând germinarea. O iarnă mult mai umedă decât în mod normal a contribuit ulterior, asigurând umiditatea constantă necesară pentru dezvoltarea rădăcinilor.

Un tablou viu de galben și violet

Peisajul deșertic a fost complet transformat într-un covor viu, dominat de nuanțe de galben și violet. Vizitatorii pot admira acum o varietate de specii care colorează văile aride. Printre cele mai vizibile flori se numără „desert gold”, cu galbenul său intens, alături de „brown-eyed primrose”, „grape soda lupine” și „desert star”.

Este un „superbloom”? Precizările oficialilor

Deși unii jurnaliști au folosit termenul de „superbloom”, oficialii parcului național rămân precauți în declarații. Aceștia subliniază că, deși florile depășesc semnificativ media obișnuită, numărul lor nu este la fel de mare ca în anii de superbloom. Cele mai recente fenomene de acest tip, considerate oficial superbloom-uri, au fost înregistrate în Valea Morții în anii 1998, 2005 și 2016.

Când poate fi admirat spectacolul florilor

Pentru cei care doresc să vadă acest peisaj rar, timpul este limitat. Florile de la altitudini joase sunt așteptate să persiste până la mijlocul sau sfârșitul lunii martie. Spectacolul naturii se va muta apoi la altitudini mai mari, unde înfloririle sunt prognozate pentru perioada cuprinsă între aprilie și iunie.