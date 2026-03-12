Varșovia interzice vânzarea de alcool noaptea. Polonia, pe locul 2 în UE la decese asociate

Consiliul local din Varșovia a votat aproape în unanimitate pentru a interzice vânzarea de alcool pe timp de noapte. Decizia plasează capitala Poloniei pe o listă tot mai mare de orașe care adoptă măsuri similare pentru a combate tulburările publice și problemele de sănătate, într-o țară care ocupă un loc fruntaș în Uniunea Europeană la numărul de decese cauzate de consumul de alcool.

Interdicția din Varșovia urmează să intre în vigoare la 1 iunie, dacă nu va fi contestată de autoritățile regionale, relatează Hotnews. Noile reguli vor opri vânzarea de alcool în magazine și benzinării între orele 22:00 și 06:00. Totuși, consumul va fi în continuare permis în restaurante, baruri, localuri de divertisment și în magazinele duty-free de pe Aeroportul Chopin. Întreprinderile care nu respectă măsura riscă amenzi sau chiar pierderea licenței de funcționare.

„Răspundem la o problemă reală”

Măsura vine ca răspuns direct la plângerile cetățenilor și a fost testată anterior prin programe-pilot în două districte, inclusiv în zona centrală a orașului. Primarul Varșoviei, Rafal Trzaskowski, a explicat necesitatea acestei decizii, subliniind impactul negativ al consumului de alcool pe timpul nopții asupra comunității.

„Răspundem la o problemă reală, și anume zgomotul, tulburările de ordine publică, intervențiile serviciilor și nopțile nedormite pentru locuitori”, a declarat primarul Rafal Trzaskowski. Acesta a precizat că administrația locală acționează pentru a îmbunătăți calitatea vieții rezidenților afectați de aceste probleme.

Un model de succes în alte mari orașe

Restricționarea vânzărilor nocturne de alcool a devenit o practică populară în Polonia. Printre marile orașe care au implementat deja astfel de interdicții se numără Cracovia, Wroclaw, Szczecin și Lodz. Rezultatele par să confirme eficiența măsurii. Cracovia, în special, a raportat o scădere drastică a incidentelor legate de tulburarea ordinii publice.

În 2025, după implementarea interdicției, poliția din Cracovia a intervenit de doar 52 de ori în cazuri de consum excesiv de alcool. Cifra este mult mai mică față de anul 2022, înainte de introducerea restricției, când au fost înregistrate 350 de astfel de intervenții.

Polonia, pe locul 2 în UE la decese cauzate de alcool

Contextul social și de sănătate publică justifică aceste măsuri severe. Conform datelor Eurostat din 2022, Polonia a fost a doua țară din Uniunea Europeană, după Slovacia, în ceea ce privește numărul de decese asociate consumului de alcool. Un studiu al Centrului pentru Studierea Opiniei Publice (CBOS) din Polonia arată că obiceiurile de consum favorizează mediul privat. Potrivit sondajului, 74% dintre polonezi au declarat că beau alcool cel mai des acasă, în timp ce doar 9% preferă barurile.