Prețurile carburanților au înregistrat duminică, 27 septembrie, o nouă creștere în Italia, iar motorina se apropie de 2,5 euro pe litru la stațiile de pe autostrăzi. Nivelul mărește costurile alimentărilor făcute de șoferi și ale transportului rutier pe aceste trasee.

Pragul de aproape 2,5 euro pe litru privește motorina comercializată pe autostrăzile italiene, potrivit Agenzia ANSA. Acesta este reperul de preț relevant pentru cursele care necesită alimentarea în stațiile amplasate pe rețeaua de mare viteză.

Fiecare alimentare preia nivelul mai ridicat al motorinei

Pentru șoferii și operatorii de transport care alimentează pe autostradă, creșterea intră direct în cheltuiala cu carburantul. La un preț apropiat de 2,5 euro pentru fiecare litru cumpărat, volumul alimentat stabilește valoarea finală plătită la pompă.

Ca reper valutar pentru România, 2,5 euro înseamnă circa 13,20 lei la cursul de 5,2788 lei pentru un euro, cotat pe 24 septembrie 2026. Conversia exprimă numai în lei nivelul spre care se îndreaptă prețul motorinei pe autostrăzile din Italia.