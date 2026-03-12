Vestiarul lui Tottenham explodează: Drăgușin și colegii, umiliți de antrenor

Situația de la Tottenham a devenit explozivă sub comanda noului antrenor interimar, Igor Tudor. Jucătorii, inclusiv internaționalul român Radu Drăgușin, sunt nemulțumiți de metodele tehnicianului croat, pe care le consideră umilitoare, mai ales după înfrângerea categorică din Champions League.

Aflată aproape de zona retrogradării în Premier League, echipa londoneză a fost învinsă drastic și în optimile Ligii Campionilor, scor 2-5, în prima manșă cu Atletico Madrid. Potrivit Fanatik, atmosfera din vestiar este groaznică, iar numirea lui Igor Tudor în locul lui Thomas Frank nu a adus nicio îmbunătățire, echipa înregistrând patru înfrângeri consecutive.

Metodele lui Tudor, criticate dur în vestiar

Tensiunile au atins un punct culminant în timpul meciului cu Atletico Madrid, când antrenorul l-a înlocuit pe portarul Antonin Kinsky în minutul 17, după două gafe majore. Gestul a fost perceput ca o umilință publică de către coechipieri, care erau deja nemulțumiți de stilul de conducere al lui Tudor. Presa britanică a descris pe larg starea de spirit a jucătorilor.

„Unii jucători consideră că i-a muncit din greu la antrenamente doar de dragul de a o face, în loc să-și condiționeze cu atenție lotul slăbit în această perioadă cu multe meciuri, și și-a propus să-și impună autoritatea, fiind lipsit de respect aproape până la batjocură. Acestea erau sentimentele înainte de meciul de la Madrid, așadar vă puteți imagina conversațiile private pe care jucătorii le-au avut după tratamentul brutal la care a fost supus portarul de rezervă Antonin Kinsky. Jucătorilor nu le place să își vadă un coechipier umilit”, au notat jurnaliștii de la Daily Mail.

Reacția unui coechipier al lui Drăgușin: „Un scenariu apocaliptic”

Fundașul central Micky van de Ven a confirmat public situația dezastruoasă din sânul echipei după eșecul de la Madrid. Olandezul a oferit o declarație sinceră, departe de clișeele obișnuite din fotbal. „E teribil, sincer. Un scenariu apocaliptic. Aș putea să vă spun replicile obișnuite, că trebuie să rămânem împreună și să muncim mult, dar primim lovitură după lovitură”, a spus apărătorul.

Acesta a continuat analiza partidei, subliniind ghinionul echipei. „E foarte greu. Tot ce putea merge prost în primele 20 de minute a mers prost. Toată lumea a alunecat, inclusiv eu. Acestea sunt momente când pur și simplu nu poți face nimic. Nu pot să stau aici și să dau vina pe starea gazonului”, a adăugat van de Ven. Prestația sa a fost slabă și în ultimul meci de campionat, un 1-3 cu Crystal Palace, unde a fost eliminat. Suspendarea sa îi oferă lui Radu Drăgușin mari șanse să fie titular în următoarea etapă, pe Anfield.

Ce meciuri decisive urmează pentru Tottenham

Programul echipei londoneze este infernal în perioada următoare, cu trei meciuri cruciale până la pauza internațională de la finalul lunii. Duminică, 15 martie, de la ora 18:30, Tottenham joacă pe terenul lui Liverpool în etapa 30 din Premier League. Miercuri, 18 martie, de la ora 22:00, urmează returul cu Atletico Madrid din Champions League. Sezonul intern se poate decide pe 22 martie, când Spurs va juca acasă cu Nottingham Forest, o rivală directă în lupta pentru evitarea retrogradării.