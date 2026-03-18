Viena, hub-ul spionajului rus – sute de antene interceptează semnale NATO

La patru ani de la invazia Ucrainei, acoperișurile clădirilor diplomatice rusești din Viena au redevenit platforme de interceptare la scară continentală, exact ca în Războiul Rece. O rețea vastă de antene, vizibilă chiar și din centrul orașului, nu este orientată spre Moscova, așa cum ar fi normal, ci spre Occident, Africa și Orientul Mijlociu.

O rețea care ascultă tot

Această simplă observație tehnică deschide o întreagă arhitectură de interpretare. Rusia nu doar comunică, ci ascultă. Și nu o face punctual, ci într-un mod sistematic și organizat. Din Viena, Kremlinul spionează comunicațiile prin satelit și electronice nu doar din Europa, ci și din zone extinse.

„Este una dintre principalele noastre preocupări legate de activitatea rusă de aici. Știm că au vizat comunicațiile guvernamentale și militare ale NATO cu mijloacele de care dispun”, a declarat un diplomat european de rang înalt, sub protecția anonimatului. Acesta a adăugat că „Viena a căpătat o importanță deosebită pentru ei… este centrul lor în Europa”.

Chiar și agenția de informații internă a Austriei (DSN) a avertizat recent că „capacitățile tehnice și alinierea adaptabilă a stațiilor SIGINT ale Federației Ruse din Viena reprezintă un risc vizibil de securitate în domeniul contraspionajului”.

Conferința de la München, țintă directă

Un oficial occidental din serviciile de informații din Viena a confirmat monitorizarea instalării mai multor antene noi pe acoperișurile rusești în ultimii doi ani. Numai că nu doar numărul lor e îngrijorător. Frecvența cu care unele dintre antene sunt repoziționate indică o utilizare foarte activă pentru a viza mai mulți sateliți, spre deosebire de antenele pentru comunicații fixe cu Moscova, care nu ar trebui mutate.

Un exemplu concret? În ajunul Conferinței de Securitate de la München (MSC) de luna trecută, una dintre cele mai mari antene de pe acoperiș a fost reorientată. Aceasta a revenit la poziția sa anterioară a doua zi după încheierea conferinței, cel mai important eveniment global anual al oficialilor din domeniul securității și apărării. Pe bune, mai clar de atât se poate?

Urmărirea acestor mișcări oferă o perspectivă rară asupra intereselor rusești în domeniul SIGINT (spionaj de semnale).

În interiorul „Russencity”

Analiza surselor deschise completează informațiile secrete. Un grup de ingineri electroniști și pasionați de comunicații din Viena, autointitulat NomenNescio (din latină, „nu știu numele”), a documentat în ultimii doi ani activitatea de pe acoperișul celui mai mare complex rus din oraș, supranumit în glumă „Russencity”.

Situat pe malul estic al Dunării, complexul este dominat de o clădire octogonală cu acoperișul acoperit de antene parabolice. Erich Moechel, purtător de cuvânt al NomenNescio, a explicat că majoritatea antenelor sunt orientate spre Vest. „Am identificat patru sateliți”, a spus Moechel: Eutelsat 3B și 10B, SES5 și Rascom QAF1. Toți patru asigură comunicații între Africa și Europa. Mai mult, experții ruși au instalat dispozitive speciale care le permit să „privească” semnalele sateliților într-un interval mult mai larg. Viena este „poziționată optim” pentru acest lucru, a adăugat el.

Un proiect gândit de KGB

Complexul „Russencity”, a cărui construcție a început în 1983, a fost cel mai probabil proiectat de la bun început pentru interceptări. Comandat de Iuri Andropov, șeful de atunci al KGB, proiectul a fost gândit ca „o declarație a importanței strategice a Vienei”, explică Thomas Riegler, un istoric austriac specializat în spionaj. „Această intenție a fost probabil încorporată în proiect.”

Investiția a dat roade. Rusia are încă aproximativ 500 de angajați diplomatici în Viena, iar serviciile de informații austriece estimează că până la o treime dintre aceștia lucrează sub acoperire ca spioni. Iar activitatea nu se limitează la „Russencity”. „Până acum am analizat doar o mică parte din activitate”, a recunoscut Moechel. Antene similare se găsesc și pe ambasada din spatele catedralei, pe centrul cultural rus din Brahmsplatz și chiar pe un fost sanatoriu achiziționat de ruși în 1953.

Semne de activitate recentă au apărut și la două clădiri de apartamente de lângă Dunăre, deținute de statul rus. După ani în care au stat nefolosite, acum au camere de supraveghere, intrarea a fost consolidată, iar pe acoperiș a apărut o cabină similară cu cele de pe ambasadele SUA și britanice, menite să acopere echipamente sensibile.

Austria, un paradis permisiv?

Toate marile puteri colectează informații în Viena, dar, potrivit istoricului Riegler, „rușii o fac foarte deschis și adesea într-un mod destul de grosolan.” Asta provine, adaugă el, dintr-o poziție de încredere, alimentată de legislația locală.

Contraspionajul austriac are mâinile legate. Conform legii, spionajul poate fi urmărit penal doar dacă este îndreptat împotriva interesului național al Austriei. Deși DSN a furnizat guvernului o listă cu persoanele despre care se știe că operează stațiile secrete de interceptare, Viena a manifestat puțin interes în a-i expulza.

Dar oficialii consideră că acționarea pe baza acestor informații nu va face decât să provoace Rusia. Austria, neutră și nemembră NATO, a încercat totuși să-și refacă relațiile de securitate cu partenerii europeni, recunoscând, cel puțin în spatele ușilor închise, amenințarea comună. Un oficial austriac din domeniul securității a precizat că se împărtășesc multe informații despre ce se întâmplă la Viena. În domeniul informațiilor, a adăugat acesta, uneori este mai bine să observi decât să acționezi.