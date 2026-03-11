Viitorul Programului Rabla 2026, incert. Prioritatea zero, proiectele de 1,5 miliarde lei

Soarta Programului Rabla pentru 2026 este sub semnul întrebării, iar lansarea sa depinde de finalizarea unor proiecte prioritare care costă deja peste 1,5 miliarde de lei. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că totul este blocat până la adoptarea bugetului național, care va determina fondurile disponibile.

Potrivit declarațiilor făcute de ministru la Digi24 și preluate de Capital, finanțarea programului prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) nu poate fi stabilită în acest moment. Negocierile cu Ministerul Finanțelor vor începe abia după ce legea bugetului de stat va fi aprobată, iar un răspuns clar ar putea veni în aproximativ două săptămâni de la acel moment.

De ce depinde lansarea programului Rabla

Diana Buzoianu a clarificat că bugetul AFM, instituția care finanțează Rabla, este o lege separată, dar aprobarea sa este condiționată de adoptarea bugetului național. Până atunci, toate programele finanțate de AFM sunt în așteptare. „În momentul în care vom avea bugetul național vom putea să începem negocierile cu Ministerul Finanțelor cu privire la bugetul AFM-ului, care este o lege separată, dar care trebuie să fie adoptată după ce se adoptă legea bugetului național”, a explicat Buzoianu.

Ministrul a subliniat că adoptarea bugetului de stat este vitală pentru deblocarea multor proiecte la nivel național. Limita bugetară care va fi stabilită pentru AFM va dicta direct câte programe vor putea fi demarate în 2026. „După ce vom avea această lege a bugetului național, care este vitală, pentru că de altfel sunt o grămadă de proiecte blocate pentru faptul că nu avem încă legea aprobată, vom începe de urgență negocierea cu Ministerul Finanțelor pentru legea AFM-ului și în funcție de limita maximală care va fi aprobată pentru buget vom ști câte proiecte vom putea să includem anul acesta”, a spus ministrul.

Proiectele PNRR, prioritate absolută cu un cost de 1,5 miliarde lei

Programul Rabla nu este singurul care așteaptă finanțare. O parte importantă din fondurile AFM trebuie direcționată către proiecte deja începute, transferate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acestea au prioritate absolută pentru a nu fi blocate, multe având deja șantiere deschise. „Prioritare vor fi proiectele din PNRR care trebuie să fie continuate, care au fost mutate de pe PNRR pe AFM. Din punctul meu de vedere, eu doresc să lansez încă un program de apă-canal pentru România și mai sunt încă câteva proiecte de importanță vizibile la nivel național, printre care inclusiv Rabla, pentru care avem mai multe scenarii”, a declarat ministrul Mediului.

Întrebată direct dacă Rabla este o prioritate, Diana Buzoianu a afirmat că decizia finală depinde de bugetul rămas după acoperirea cheltuielilor obligatorii. Suma necesară doar pentru continuarea proiectelor mutate din PNRR depășește deja 1,5 miliarde de lei. „Nu am cum să răspund până nu văd limita finală de la bugetul AFM, pentru că în momentul de față prioritatea zero este finalizarea proiectelor care au început, care au șantiere deschise, care au fost mutate de pe PNRR pe AFM și aici vorbim deja de peste un miliard și jumătate”, a mai spus ea.

Când am putea avea un răspuns clar

Alocarea fondurilor pentru AFM depinde de capacitatea Ministerului Finanțelor de a oferi resurse suplimentare fără a afecta deficitul bugetar. „Depinde foarte mult care vor fi banii necesari și care sunt banii suplimentari pe care Ministerul Finanțelor va putea să îi aprobe fără să ne crească foarte mult deficitul”, a precizat ministrul.

Cu toate acestea, Diana Buzoianu a oferit un orizont de timp pentru clarificarea situației. O decizie privind bugetul AFM și, implicit, soarta programului Rabla, ar putea fi luată la scurt timp după aprobarea bugetului național. „Eu sper să avem după două săptămâni de la aprobarea bugetului național o limită maximală discutată, negociată și aprobată cu Ministerul Finanțelor pentru AFM. Deci în două săptămâni de la momentul în care avem bugetul național aprobat”, a explicat ministrul.