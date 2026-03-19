Viktor Orban acuza Ucraina de terorism de stat pentru explozia Nord Stream

O dispută diplomatică de o rară intensitate a izbucnit între Budapesta și Kiev, după ce premierul ungar Viktor Orban a reacționat la o scrisoare deschisă a fostului președinte ucrainean Viktor Iușcenko. Răspunsul lui Orban aduce acuzații directe de terorism și un avertisment clar că Ungaria nu va ceda presiunilor.

Răspunsul tranșant al Budapestei

Reacția premierului ungar nu s-a lăsat așteptată și a fost una extrem de dură. Orban a transmis un mesaj tranșant, acuzând direct Ucraina de un act de sabotaj major. „Spuneți-i președintelui dumneavoastră că terorismul de stat, prin care a aruncat în aer conducta de gaz germană Nord Stream, nu va funcționa împotriva Ungariei”, a declarat oficialul maghiar.

Mai mult, liderul de la Budapesta a ținut să amintească de sprijinul oferit la începutul conflictului, când Ungaria a primit refugiați ucraineni și a deschis școli cu predare în limba ucraineană, o facilitate pe care, susține el, Ucraina o refuză minorității maghiare din Transcarpatia.

Dar mesajul nu s-a oprit aici.

„Țara împotriva căreia luptați astăzi nu este dușmanul Ungariei sau al poporului maghiar, și nu avem nicio intenție să schimbăm acest lucru. Vrem în continuare să rămânem prietenii dumneavoastră, dar nu vom lua parte la războiul dumneavoastră. asa ca, vă rog să acceptați faptul că nu vom trimite bani, arme sau soldați pentru războiul dumneavoastră”, a conchis Orban.

Scrisoarea care a aprins spiritele

Ce anume l-a determinat pe Orban să reacționeze atât de virulent? Totul a pornit de la o scrisoare deschisă semnată de Viktor Iușcenko, al treilea președinte al Ucrainei (între 2005 și 2010) și o figură centrală a Revoluției Portocalii. Iușcenko l-a criticat pe liderul ungar pentru poziția sa actuală, amintindu-i de trecutul lor comun.

„Astăzi mă uit la acțiunile dumneavoastră și mă întreb: unde a dispărut acel Viktor? Cum a ajuns omul care a fost martor la construirea unei Ungarii libere să se alinieze astăzi cu forțele care vor să distrugă libertatea vecinului? Ucraina sângerează astăzi pentru aceleași valori pe care le-am dezbătut odată la masa negocierilor. Noi apărăm nu doar propriul nostru pământ, ci și pacea țării dumneavoastră, precum și a întregii Europe”, a scris Iușcenko.

Fostul lider de la Kiev a continuat pe un ton și mai apăsat. „Politica nu înseamnă doar cifre, profituri sau gaze. Este, în primul rând, despre valori. Când alegi partea agresorului, trădezi nu doar Ucraina – trădezi memoria propriului tău popor, care știe ce înseamnă tancurile sovietice pe străzile Budapestei”.

Un președinte marcat de istorie

Viktor Iușcenko este cunoscut pentru agenda sa pro-occidentală, promovând constant integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană și NATO. si, a fost un susținător al recunoașterii internaționale a Holodomorului drept genocid.

Iar parcursul său politic a fost marcat de un eveniment dramatic. În timpul campaniei electorale din 2004, Iușcenko a supraviețuit unei tentative de asasinat prin otrăvire cu dioxină, un incident atribuit pe larg serviciilor secrete rusești. Atacul i-a lăsat urme severe pe chip și a necesitat multiple intervenții chirurgicale ulterioare.