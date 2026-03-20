Parlamentul dă astăzi, 20 martie, votul final pe bugetul de stat pentru 2026, după o noapte de dezbateri maraton care s-au întins până la ora 3 dimineața. Proiectul este însă marcat de un conflict deschis în coaliție, premierul Ilie Bolojan lansând un atac dur la adresa partenerilor de la PSD, chiar în plen.

Cifrele bugetului pe 2026

Construcția bugetară pentru 2026 se bazează pe o creștere economică estimată la doar 1%, cu un PIB nominal proiectat la o valoare de 2.045,2 miliarde de lei. Veniturile totale ale bugetului general consolidat sunt estimate să ajungă la aproximativ 736,5 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere a ponderii în PIB de la 34,7% la 36%. Guvernul mizează pe o îmbunătățire a colectării, dar și pe măsurile de consolidare fiscală. Din acest total, veniturile curente (adică taxe, contribuții și alte încasări directe) se ridică la 636,3 miliarde de lei, echivalentul a 31,1% din Produsul Intern Brut.

Investiții record, dar și dobânzi mai mari

Volumul total al investițiilor programate pentru 2026 atinge un prag de 164 de miliarde de lei. Suma este cu aproape 25,8 miliarde de lei mai mare decât în 2025, ridicând ponderea investițiilor în PIB la peste 8%, față de 7,2% în anul precedent.

Numai că există și o parte mai puțin plăcută. Cheltuielile cu dobânzile explodează, crescând cu aproximativ 10,3 miliarde de lei față de 2025, de la 50,5 la 60,8 miliarde de lei. Această majorare reflectă, pe bune, costul finanțării deficitelor din anii trecuți și menținerea unor dobânzi încă ridicate pe piețele financiare.

Bolojan, atac fără precedent la adresa PSD

Dincolo de cifre, ședința de joi seară a scos la iveală tensiuni uriașe în interiorul coaliției de guvernare. V-ați fi așteptat la un atac atât de direct din partea premierului? Ilie Bolojan, prezent în Parlament, nu s-a sfiit să-și critice partenerii, arătând că discursurile acestora seamănă mai degrabă cu cele ale opoziției.

„Dacă nu îi cunoşteam pe vorbitori nu ştiam cine este în guvernare şi cine este în opoziţie”, a declarat premierul, vizibil iritat.

Atacul a continuat pe un ton și mai dur.

„Aş putea să dau replici, dar uitându-mă la colegii mei din Guvern şi mai ales la colegii din PSD, mi-e ruşine uneori de ruşinea lor şi de situaţiile în care sunt puşi. Şi vă spun la modul deschis, niciodată, nici într-o coaliţie, nici într-o entitate, într-o companie, într-un partid nu se poate face nimic fără respect şi colegialitate. Asta e valabil în orice situaţie”, a adăugat Bolojan.

În ciuda tensiunilor, premierul a subliniat că, în calitatea sa, își pune responsabilitatea față de țară înaintea apartenenței politice. Și, în final, i-a îndemnat pe parlamentari să voteze bugetul.