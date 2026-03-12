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Vremea în România, vineri, 13 martie 2026 – Prognoză meteo pe județe și orașe

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Vremea în România, vineri, 13 martie 2026 – Prognoză meteo pe județe și orașe

Cum va fi vremea mâine, vineri, 13 martie 2026, în toată România? Temperaturile variază de la 0°C în Pitești (Argeș) până la 0°C în Pitești (Argeș). Bucureștenii se pot aștepta la , cu minime de 0°C și maxime de 0°C.

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Află cum va fi vremea mâine în fiecare județ și oraș din România. Prognoza meteo pentru vineri, 13 martie 2026 include temperaturile minime și maxime, condițiile atmosferice și viteza vântului pentru toate regiunile: Muntenia, Moldova, Transilvania, Oltenia, Banat, Dobrogea, Crișana, Maramureș și Bucovina.

Datele meteo sunt actualizate zilnic pe baza modelelor meteorologice europene și sunt disponibile pentru orașele principale din fiecare județ, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești și alte zeci de localități.

Vremea în Muntenia mâine

În Muntenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 0°C și 0°C. Condiții predominante: ☀️ Cer senin.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Argeș
🏙️ Pitești 0°C 0°C ☀️ Cer senin 0 km/h

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